朱立伦拟8月赴日本参加安倍国葬

日本前首相安倍晋三上星期遇刺身亡，国民党中央日前下半旗一天致哀，令蓝营人士颇为不满。但据了解，国民党主席朱立伦准备在8月访问日本，并参加安倍晋三的国葬仪式。

综合上三立新闻网和台湾《联合报》报道，日本前首相安倍晋三上星期五（7月8日）在奈良遇刺身亡，家属12日在东京增上寺举行家祭，赖清德以台湾特使身份赴日，并以亲友身份进入增上寺吊唁安倍。

日本首相岸田文雄日前表明，倾向在8月以国葬方式追悼安倍，但安倍遗孀安倍昭惠婉拒国葬。（日本规定只有现任首相去世后才可有国葬礼遇）。现在传出，日本政府有可能改为国民葬，但目前尚未做出具体决定。

至于台湾将派出哪些代表，传出将安排对日事务的台日关系协会会长苏嘉全以及立法院长游锡堃出席。

尽管国民党内反弹声浪不断，朱立伦仍选择到日本交流协会吊唁安倍，并在12日受访时说，未来如果有办公开性的活动，国民党也一定会有人到日本致哀。

据了解，朱立伦原本就有计划访问日本，并不是针对安倍晋三之事，而是要向中间路线靠拢的政党展开外交。无论最后是由朱立伦或派特使赴日吊唁，国民党立委陈以信都会随行，也会安排访日行程。

目前正在美国进行政党外交的国民党国际部主任黄介正证实，若日本将为安倍举办国葬，国民党一定会派人参加，不会缺席。

国民党副秘书长兼文传会主委王育敏说，国际部原来就有安排主席访日计划，但时间未定，需配合选战节奏与疫情情况。日本前首相安倍晋三是否举办国葬日本政府尚未决定，若未来要举办，国民党再讨论决定出席人选代表。

中广董事长赵少康11日在面簿发文认为，国民党毋须随蔡英文政府起舞，在中央党部也降半旗哀悼安倍。如果国民党中央有人和安倍有特殊交情，安倍家人请他参加国葬，他以私人身份参加就行了，国民党也不必、不该降半旗，“国民党降什么半旗？投机、愚昧，无自尊、失去自主立场”。

孙文学校总校长张亚中批评，国民党主动为安倍降半旗“悲哀！丢脸！”安倍晋三并不符合《国旗下半旗实施办法》的相关规定，但蔡英文执意要求全台政府机关下半旗，将总统的权力用于扩大解读且无视法规，觉得很遗憾。国民党非政府机关，却愿主动为安倍下半旗，不只降“国旗”、还降了党旗，这已失党格。

国民党前主席洪秀柱直言，“降下半旗的政治举措具有其特殊象征意义，任何有欠周延的做法，若不符合法令规范、违背本党的路线、抛弃本党的历史，也必伤害支持者的心！”