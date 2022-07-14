消息：资本外流引忧虑 中国要求谨慎对待对外投资

知情人士透露，因应中国国内经济下行风险、美联储加息等因素，中国政府高层正关注资本外流的情况，并要求相关部门在审查对外支出和投资计划时更加谨慎。

据彭博社引述不具名知情人士报道，上述指示也下达至国有企业，这些企业被要求谨慎对待境外投资，相关指示并没有设定具体的目标和限制，但这突显了中国政府对资本外流的担忧。

受冠病疫情、供应链中断等因素影响，中国经济下行压力明显，实现国内生产总值5.5%左右的目标面临更大挑战。中国国务院总理李克强星期三（7月13日）主持国常会时承诺采取进一步措施，以发展促就业，以稳就业支撑经济加快恢复和平稳发展。

在美联储本月可能史无前例地加息100个基点的预期下，中美货币政策的分歧可能将导致中国资本外流压力加剧。在美联储积极加息的背景下，美国10年期国债收益率今年内已上升了144个基点，而同期中国同期限的主权债券收益率仅上升了两个基点。

据路透社本月初报道，由于美国积极加息推动了美元对其他主要货币的汇率升值，中国6月份外汇储备下降幅度超过预期。官方数据显示，中国外汇储备上个月下降了565亿美元（790亿新元），至3.071万亿美元。

中国央行的数据显示，2022年上半年，中国的外汇储备减少了1789亿美元，正逐步接近3万亿美元这一受到密切关注的门槛。

新加坡华侨银行利率策略师Frances Cheung分析称，中国与国际的贸易和境外直接投资是中国国际收支的主要来源，但资本流动可能会导致平衡发生倾斜。她认为，随着美国收益率的提高，流入中国的债券“不太可能强劲反弹”。

负责监督中国企业境外投资的中国商务部、国有资产监督管理委员会和国家外汇管理局没有立即回应置评请求。