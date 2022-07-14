热浪席卷中国 全国日发电量创历史新高

中国国家发展改革委员会星期四（7月14日）通报，今年入夏以来全国日发电量快速攀升，7月13日全国调度发电量和最高调度负荷均创历史新高。

据人民网报道，中国国家发改委运行局局长李云卿星期四在上半年经济形势媒体吹风会上介绍，今年以来能源供需总体平稳，受重点行业用电增长、气温升高等因素影响，入夏以来全国日发电量快速攀升，7月13日全国调度发电量达到278.54亿千瓦时，最高调度负荷达到12.22亿千瓦，均创历史新高，用能需求明显回升。

李云卿说，发改委将和各有关方面，强化调度平衡，狠抓措施落实，做好迎峰度夏能源保供工作，包括持续提升资源保障能力，组织各产煤省区在确保安全清洁高效利用的前提下积极挖掘增产潜力；强化供需衔接，组织开展电煤中长期合同签订和履约监管，确保电煤稳定供应和价格平稳。

他续称，当局还将加快推进可再生能源发展，优化电网调度，多发水电减少电煤消耗，保持核电安全满发，促进风电、太阳能发电多发满发、能用尽用；加快推进能源储备能力建设，加快推进储煤、油气储备能力建设。

李云卿还说，发改委将会同煤电油气运保障工作部际协调机制各成员单位，持续加强能源产供储销体系建设，紧扣保供稳价目标，抓好政策措施落实落地，确保迎峰度夏能源供应安全稳定，确保民生和经济社会发展用能需求。

据北极星电力网报道，为了因应夏季用电量激增，浙江、安徽、辽宁等多省已发布有序用电方案，限制低效或高耗能工厂用电，以确保为居民和重要行业提供足够电力供应。

热浪席卷中国，截至星期四，上海、重庆、四川、江苏、浙江都发布了最高等级的红色预警；浙江、四川、福建、江苏、河南和上海也通报发现热射病病例，并至少有两人因此死亡。