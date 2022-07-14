北京超市出现“荔枝刺客”半公斤售价逾千人民币

继“雪糕刺客”后，北京一家高端超市近日上架了1049元人民币（下同，约217新元）一斤（半公斤）的荔枝，再次引发热议，被网民称为“荔枝刺客”。

据极目新闻星期四（7月14日）报道，上述品种的荔枝每颗价格在60元人民币左右，上架两天已卖空，预计最早15日会有货。

此前，有网民发文称，自己在超市购买了一盒名为“增城挂绿”品牌的荔枝，付款时才发现，这一小盒荔枝居然要969.28元人民币。待仔细一看，这个品种的荔枝每斤单价高达1049元人民币。网民调侃称，“躲过了雪糕‘刺客’，没躲过荔枝‘刺客’”。

极目新闻记者14日上午11时走访北京朝阳区的SKP商场的超市，入口处靠右侧的货架上摆满了五六个品种的荔枝，单价从59.9元人民币一斤到699元人民币一斤不等。价格最高的冰荔一盒大约有17颗，每盒价格在700元人民币左右，不时有顾客选购。记者走访一圈，并未看到“天价荔枝”增城挂绿。

水果区销售员告诉记者，增城挂绿品种的荔枝此前只上架了两天，受到不少顾客的喜爱，目前已经断货了。据介绍，增城挂绿这款荔枝产自广东，都是采摘后空运到北京，能保证新鲜度。另外，这种荔枝口感Q弹，甜度也比其他荔枝高，因此价格也更贵一些。

销售员说，一盒1000元人民币出头，少的可能900多元人民币。一盒荔枝有15至20颗，平均下来一颗价格在60元人民币左右。预计最早15日有现货上架，超市早上10点开门，如果要买尽可能早点来选购。

据时代周报报道，2002年，广州增城的一颗挂绿荔枝拍出了55.5万元人民币的高价，成为当时全球最昂贵的水果，入选健力士纪录大全。