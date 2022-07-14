中国商务部原副部长预计全年5.5%左右增长目标能实现

中国商务部原副部长魏建国说，中国上半年出口表现出来的韧性，是因为充分利用好了国内国际两个市场。下半年外贸会延续上半年的表现，预计三四季度进出口会实现两位数的增长，并能实现全年GDP5.5%左右的经济增长目标，甚至能够达到5.5%至6%。

魏建国在接受财联社专访时说，上半年出口的表现可能超乎很多人的意料，但他认为上半年的韧性符合中国国家发展状况。中国在疫情的前期率先实现复工复产复商复市，特别是中国供应链、产业链能够很快地得以运转起来，充分利用好了国内国际两个市场。中国出口表现出来的韧性，就是这种前期抗疫成绩释放出来的潜力。

魏建国认为，下半年中国外贸会延续上半年的表现，预计三四季度进出口会实现两位数的增长。同时，随着下半年投资、消费等方面的复苏，相信通过努力以及前期政策释放出来的效果，中国经济能够实现全年GDP5.5%左右的经济增长目标，甚至能够达到5.5%至6%。

魏建国说，支撑下半年中国外贸实现两位数增长的因素有三个。第一，上半年中国消除了疫情的隐患，下半年只要守得住疫情，经济的整体运转情况会超过上半年。中国经济还有很多潜能，下半年各行各业的人都会全力参与到经济的恢复中，无论是民航、物流等交通运输领域，还是民营企业投资，数字经济，以及基础设置投资带来的新兴产业，这些都会发力。

第二，从外部看，在当前全球面临着供应链危机、包括能源和粮食在内的大宗商品价格上涨等问题，而中国具有完整的供应链和产业链，同时粮食和能源的安全也能确保，俄乌冲突会加剧全球经济的进一步衰退，海外市场会对中国商品更加依赖。再叠加国内经济的好转，国内国际两个市场会发挥出更好的效果。

第三，当前是中国吸引外资最好的时机，预计在下半年会出台一系列支持鼓励外商投资的政策。在以推进更高水平的开放为前提下，加强国际化、法制化、市场化为主的市场体系建设，打造全球最佳的营商环境。在下半年可以看到，会有更多的外商来中国投资，全球资金、技术、制造、人才等会加快东移到中国，中西部地区或会迎来新一轮吸引外资的高潮。下半年不但中国的外贸会出现全球少有的一枝独秀的情况，中国吸引外资也有望突破2000亿美元。

魏建国还认为，在全球经济衰退的时候，唯有供应链产业链比较稳固、经济运行正常健康的国家，不仅不会受全球经济衰退的影响，而且会从中受益，这一点在历史上和现在都被证明了。日本、韩国以及一些新兴经济体经不起欧美经济衰退的影响，相信中国在双循环格局的支撑下，依靠国内国际两个市场，在未来的两到三年内，会成为全球经济恢复的巨大基石。当前中国经济对世界经济增长贡献总体上保持在30%左右，预计未来这一占比数据会更大。

不过，魏建国也指出，下半年中国外贸面临三大压力和挑战：第一，美国、欧洲不愿意看到中国外卖呈现出一派欣欣向荣的景象，下一步会有更多针对中国的贸易保护主义的措施出台。比如，预计会设置更多的技术壁垒打压中国，可能会加强对中国出口高新技术产品的限制等，中国要做好思想准备。

第二，上半年迎来了出口的良好局面，但同时要意识到，外贸良好局面的窗口期也就是未来的一年到一年半的时间。中国要抓住未来一年到一年半的窗口期，一方面，要留住电子加工、家电、摩托车、自行车、纺织服装、文体类产品等劳动密集型的产业，绝不能让这些产业和订单转移到东南亚等地区。另一方面，要在确保产品质量的基础上，加快转型升级，产业往高新技术方向转型。中国的企业要是能够利用好这一年到一年半的窗口期，经历过了考验，未来的发展就会有更大的回旋余地。

第三，要加大进口。当前主要工业国家出现了贸易逆差，预计下半年主要工业国家会延续这一态势，并且贸易逆差还会更严重。比如，在俄乌战争出现后，全球的能源、农产品等价格上涨，这就加大了日韩等这些资源缺乏且市场较小的国家的贸易逆差。从欧洲看，现在欧洲的供应链出现了问题，出口受阻，加上原材料短缺等导致了大批工厂的停工停产。未来一段时间，一方面欧洲从中国进口的产品会增多，另一方面欧洲出口到中国高技术产品会减少。预计下半年欧洲一些国家的贸易逆差也不会好转，会继续加大。

对于近期美国对华关税政策调整声音不断升温，美国是否会取消对华加征的关税，魏建国判断，预计未来两三个月美国通胀会超过10%甚至11%，美国取消加征给中国商品的关税是降低美国高通胀的大势所趋。