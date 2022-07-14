消息：中国政府紧急约见银行讨论烂尾楼停贷潮问题

中国多个省市出现购房者集体拒付住房抵押贷款的现象，引发房地产市场动荡。知情人士透露，中国政府已紧急约见多家主要银行就这项问题进行讨论。

据彭博社报道，知情人士称，中国住房和城乡建设部本周与中国金融监管机构和主要银行会面，讨论停贷潮的问题，因为中国当局担心停贷潮会蔓延至更大范围，引起更多购房者效仿。

知情人士称，虽然目前还没有立即的解决方案，但监管机构要求地方政府和银行尽快报告事件影响，包括其管辖范围内受影响的房地产项目。其中两位知情人士说，一些银行计划在高风险城市收紧抵押贷款要求。

近日有关拒付住房抵押贷款的报道迅速延烧，还登上微博热搜榜，导致中国银行股、房地产开发、建筑材料、厨卫电器、建筑装饰等多个板块股票下挫，反映了外界对中国房地产危机可能蔓延到金融系统并引发社会动荡的担忧。中国银行已经在努力应对开发商的流动性压力带来的挑战，现在也不得不为购房者的违约行为做准备。

中国房地产行业协会发布的数据显示，截至星期三（7月13日），50多个城市中至少有100个项目的购房者停止了抵押贷款支付。杰富瑞金融集团分析师Shujin Chen说，这一数字高于星期二的58个项目，星期一只有28个。目前还不清楚在这些项目中，有多少买家拒绝还款。

她说，中国的政策制定者在处理这一问题时面临着两难选择。一方面，放宽贷款规则以利于等待房产竣工的购房者，可能会鼓励更多的违约行为。另一方面，社会稳定仍然是中国政府的首要任务，在今年的中国共产党代表大会召开之前，避免更深层次的房地产危机给市场和银行带来冲击是政治上的需要。

报道称，任何收紧抵押贷款的举措都会给已经疲软的房地产销售带来更多压力，因为潜在买家对更高的借款成本和更长的贷款审批时间望而却步，进而给中国房地产市场原本就暗淡的前景再抹上一层阴影。

为了安抚市场，中国农业银行、建设银行、兴业银行等多家上市银行星期四（7月14日）相继发布楼盘按揭贷款排查公告，称涉及“保交楼”风险的业务规模较小，总体风险可控。