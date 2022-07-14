上海之江生物获世卫猴痘试剂盒紧急订单

上海之江生物科技股份有限公司成为世界卫生组织（WHO）全球猴痘核酸检测试剂盒代表供应商，近日连续收到17批次来自世卫组织的猴痘核酸检测试剂盒紧急订单。

据中国证券网报道，自全球发生猴痘疫情以来，上海之江生物全力保障全球猴痘检测试剂供应。目前之江生物已成为世卫组织全球猴痘核酸检测试剂盒代表供应商，并于近日连续收到17批次来自世卫组织的猴痘核酸检测试剂盒紧急订单。为确保紧急订单的按期交付，上海海关启动快速应急程序，助力保障快速通关。

全球猴痘疫情形势不断发生变化，WHO敦促各国加强疫情监测。WHO 于5月23日发布的猴痘病毒实验室检测指南提出，可使用实时或常规聚合酶链式反应（PCR） 检测病毒DNA的独特序列。

作为最近三次全球突发公共卫生事件（伊波拉、兹卡、冠病）中唯一一家三次均获得WHO认证、并列入世卫官方采购名录的企业，上海之江生物已获得CE注册的产品——猴痘病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）通过WHO的评估确认。

据悉，上海之江生物猴痘病毒核酸测定试剂盒具有较高的灵敏度和准确率，通过特异性荧光法测定猴痘病毒的基因片段，可准确鉴别猴痘病毒，助力全球猴痘疫情的精准诊断与防控。上述17批次的猴痘核酸检测试剂紧急订单将持续供应于安哥拉、阿尔及利亚、埃塞俄比亚、刚果等全球多个国家和地区。

此次全球猴痘疫情以来，上海之江生物作为全球猴痘核酸检测试剂盒的主要生产企业之一，积极保障和供应国际市场的需求，此前产品已销往法国、西班牙、捷克、葡萄牙、阿联酋、黎巴嫩等多个海外国家与地区。

此次世卫组织的紧急订单，是上海之江生物又一次海外批量化的集中供应。上海之江生物负责人说，“针对此次之江生物保障WHO全球猴痘疫情监测的17批次订单，上海海关在接到之江生物的特殊物品紧急审批申请后，为保证检测试剂盒按照世卫组织的要求一周内完成紧急交付，启动了快速应急程序，第一时间支持企业完成了海关出入境特殊物品行政审批，确保WHO紧急订单的及时交付”。