中国知名品牌张小泉菜刀拍蒜断裂 公司称高硬度刀具不建议横拍

广州一女子星期二（7月12日）用中国知名品牌张小泉菜刀拍蒜后，菜刀断开。张小泉天猫官方旗舰店客服随后表示，不建议使用张小泉菜刀去横拍大蒜、黄瓜。张小泉工作人员受访时回应称，高硬度刀具不建议横拍。

根据澎湃新闻报道，“张小泉客服称菜刀不能拍蒜”星期四登上热搜。张小泉股份有限公司证券事务部工作人员回应表示，该消费者购买的菜刀材质属于硬度较高、锋利度较高的产品，这种产品韧度会差一点，如果在使用过程中发力过猛，比如横拍等，刀具受力不均匀的时候，容易断裂。

此外，该证券事务部工作人员澄清，报道中提到的菜刀并非消费者“新买的”，而是在2020年9月购买的。虽然已超过三个月售后期限，但张小泉方面称，为向消费者表达歉意，“已安排无条件退款”。

张小泉天猫官方旗舰店客服此前表示，不建议使用张小泉菜刀去横拍大蒜、黄瓜，硬度越高的刀具开刃之后的保持度越好，锋利度越高切东西也会更顺手，但这种刀具相对而言会比较脆，磕碰或者重力拍打就容易断裂，家庭使用实在想要拍蒜的，可以将刀具放在蒜上，用手掌轻压刀面来达到拍蒜的效果。

对于什么样的刀具可以拍蒜，张小泉证券事务部工作人员说，“从公司的理解来说，刀具的主要功能是切割食材，不同的刀具对应不同的食材，正常操作都不会断裂。基于中国消费者的使用习惯，一般而言刀具日常拍蒜是没有问题的，但是存在一定的安全隐患。我们还是倡导专刀专用，不太建议用刀拍蒜。”

据介绍，张小泉于2021年9月在深交所创业板挂牌上市。张小泉年报显示，公司是专业生产各类刀剪及现代生活五金用具的工业企业，刀剪具为公司传统优势产品。张小泉官网称，张小泉品牌始创于明崇祯元年（公元1628年），至今已有近400年历史。

张小泉2021年年报披露，去年张小泉营收7.6亿元（人民币，下同，约1.58亿新元），较上年增长32.81%；归属于上市公司股东的净利润为7873万元，与上年同期相比微增1.96%。

截至发稿，张小泉股价涨0.47%，报17.04元，今年以来股价已累计跌去逾23%。

