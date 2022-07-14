台积电第二季净利率年增76.4%续创新高

全球最大的合同制芯片制造商台积电今年第二季净利润年增76.4%，创下历史新高。

综合台湾《联合报》、中时新闻网、中央社等报道，台积电星期四（7月14日）下午举行线上法人说明会，并公布第二季运营结果。台积电公布，第二季营收达181.6亿美元（254.50亿新元），达成原定目标的176亿至182亿美元的目标，环比增8.8%，续创历史新高；毛利率也达到了59.1%的记录，超过原定56%至58%的目标，环比上升3.5个百分点；归属母公司净利2370.3亿元新台币（约111.16亿新元），环比增16.9%，每股纯益9.14元新台币（约0.43新元）。

台积电财务长黄仁昭称，台积电第二季的亮眼表现主要受惠于市场对于高效能运算、物联网、车用电子等相关应用的要求。

若以应用别来看，黄仁昭说，第二季包括智慧型手机、高性能计算（HPC运算）、物联网、车用电子、消费性电子等五大平台营收均较第一季取得成长。其中，HPC运算第二季营收占比达43％，连续两个季度超越智慧型手机。台积电第二季毛利率达59.1％，主要反映了较佳的汇率、有效降低成本、以及涨价效应延续。

黄仁昭也预期，迈入第三季，市场对于台积电领先业界的五纳米及七纳米制程的持续需求将支持公司业绩成长。台积电总裁暨执行长魏哲家也预计，对台积电来说，第三季七纳米及五纳米芯片制程需求续强，今年产能仍将维持全年紧绷状态，预期全年美元营收将较去年成长35％，未来几年将维持5％至7％的增长幅度。

展望未来，黄仁昭预计，第三季营收可望达198亿至206亿美元，以中间值202亿美元计，环比增约11.2%，增幅优于市场预期的个位数百分比。他说，虽然汇率条件可能更有利，不过受通膨及材料等成本升高影响，第三季毛利率将约57.5%至59.5%，以中间值计可能较第二季下滑0.6个百分点，营业利益率约47%至49%。

据《日经亚洲评论》报道，咨询公司高临（Third Bridge）的分析员指出，在今年全球经济前景黯淡、终端需求预期减弱的背景下，全球半导体行业的库存水平正在上升，台积电也不能幸免，但台积电收入集中在前沿节点和多样化的客户群，仍让台积电处于最稳健的地位。

研究机构伯恩斯坦（Sanford C. Bernstein）驻香港分析师马克李（Mark Li）也认为，如果全球金融危机的最坏情况出现，将不可避免地打击台积电，迫使台积电迅速做出反应，控制资本支出和运营费用。但台积电在芯片先进制程方面处于领先地位，一旦经济复苏就会反弹，因此台积电的生存是没有问题的。