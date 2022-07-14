中国据报考虑解除澳洲煤炭的进口禁令

由于担心西方国家对俄罗斯能源制裁的升级，将加剧进口煤炭的紧张局面，中国对重新进口澳大利亚煤炭的态度或出现松动。

彭博社引述不愿具名的知情人士称，中国官方正对相关事宜进行调研，包括取消对澳洲煤炭的进口禁令。

知情人士称，除中澳外交关系出现转暖迹象外，中国上述想法还源自对自身煤炭保供的考虑。特别在今年中共二十大召开之际，中国不希望再次出现去年多地拉闸限电的局面。

部分西方国家即将对俄罗斯煤炭实施的禁令，一些此前依赖俄煤炭的进口国不得不在国际市场寻找替代供给，这可能加剧中国对外采购煤炭面临的竞争局面，从而影响即将到来的夏季用电高峰的煤炭供应。

知情人士并称，中国认为西方对俄煤炭实施的禁令，可能促使更多国家转向印度尼西亚等煤炭出口国增加购买量，从而加剧中国从这些国家进口煤炭的竞争。在这种情况下，中国今夏或之后的用电高峰，可能会存在煤炭供应缺口的风险。

知情人士说，相关调研结果将呈交中国领导层，最终决定也将由中国最高领导层做出。有部分知情人士称，一些企业正为恢复进口澳洲煤炭做准备。

中国国家发改委未立即回复彭博社的置评请求。

因应中国和澳洲两国关系出现恶化，中国从2020年开始非公开禁止进口澳洲煤炭。德国宣布将从8月1日开始，停止进口俄罗斯煤炭。

针对彭博社指因为中澳关系紧张局势的缓解，中国正在研究取消对自澳大利亚进口煤炭禁令的提问，中国外交部发言人汪文斌星期四（7月14日）在例行记者会上回应说，中方对于同包括澳大利亚在内的各国开展务实合作的立场是一贯明确的。

汪文斌说，希望澳方抓住两国关系出现机遇的契机，付诸实际行动，重塑对华正确认知，同中方相向而行，为改善中澳关系，减少负资产，积累正能量，为中澳经贸关系健康稳定发展创造有利条件。