【图集】习近平赴新疆考察调研

中共总书记、中国国家主席习近平本周前往新疆考察调研。

据新华社报道，习近平12日下午至13日上午在新疆首府乌鲁木齐市考察了新疆大学、乌鲁木齐国际陆港区、天山区固原巷社区、新疆维吾尔自治区博物馆，了解新疆加强人才培养、统筹疫情防控和经济社会发展、扎实推进民族团结进步、铸牢中华民族共同体意识等情况。

习近平12日下午在乌鲁木齐国际陆港区听取整体情况介绍，通过实时画面察看中欧班列（乌鲁木齐）集结中心各功能区和阿拉山口口岸、霍尔果斯口岸现场作业情况，并同工作人员及现场办事人员亲切交流。

他说，共建“一带一路”倡议提出这些年来，硕果累累。随着共建“一带一路”深入推进，新疆不再是边远地带，而是一个核心区、一个枢纽地带，“你们做的是具有历史意义的事情，已经取得很好的成绩，再接再厉，前途光明”。

习近平13日下午前往新疆生产建设兵团八师石河子市，参观新疆兵团军垦博物馆，考察一四三团。

习近平对兵团干部职工说，看到兵团改革发展得这么好，内心十分高兴，兵团广大干部职工也应该为取得这样的成绩感到自豪。兵团的战略地位不可替代。希望大家发扬兵团精神，继续努力、深化改革、脚踏实地、再接再厉，把兵团建设得更强大更繁荣。

据央视新闻报道，一四三团始建于1950年，前身是中国人民解放军第二十二兵团九军二十六师七十七团。石河子市曾经是新疆生产建设兵团总部所在地，后总部迁至乌鲁木齐。

习近平14日下午也前往新疆吐鲁番市，先后考察了葡萄沟、高昌区亚尔镇新城片区新城西门村、交河故城，了解当地发展特色产业、推进乡村振兴、文化遗产保护利用等情况。

习近平13日上午在乌鲁木齐考察新疆维吾尔自治区博物馆。图为习近平同柯尔克孜族英雄史诗《玛纳斯》非物质文化遗产传承人合影留念。（新华社）

习近平星期二和星期三前往新疆乌鲁木齐考察调研。（新华社微博账号）

习近平12日下午考察乌鲁木齐国际陆港区。（新华社微博账号）