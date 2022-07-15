李克强：6月经济企稳回升 仍需防输入通胀

中国国务院总理李克强星期二（7月12日）在北京主持专家和企业家座谈会分析经济形势时说，稳经济一揽子政策效应较快显现，5月主要经济指标跌幅收窄，6月经济企稳回升，但仍需注意输入性通胀。

据新华社报道，李克强在会上说，二季度中国经济发展极不寻常，超预期因素带来严重冲击，经济新的下行压力加大，4月主要指标深度下跌。中国及时果断施策，坚持不搞“大水漫灌”，按照已确定的总体思路、政策取向，推出稳经济33条一揽子政策措施等，召开全国电视电话会议部署稳住经济大盘工作。政策效应较快显现，5月主要经济指标跌幅收窄，6月经济企稳回升。

不过，李克强指出，经济恢复基础不稳固，发展环境中的不确定因素较多，稳住经济大盘需要继续付出艰苦努力。要抓住经济恢复重要窗口期，坚持发展是解决中国一切问题的基础和关键，稳市场主体稳就业稳物价，推进改革开放，齐心协力在三季度巩固经济恢复向好基础，推动经济运行尽快回归正常轨道。

李克强说，保持经济运行在合理区间，要应对好两难多难问题，既稳增长，又防通胀、注意防输入性通胀。要保持宏观政策连续性，既要有力，尤其要加大稳经济一揽子政策等实施力度，又要合理适度，不预支未来。稳经济一揽子政策等实施时间才一个多月，还有相当的实施空间，要继续推动政策落地和效果显现。

他表明，1.6亿多户市场主体是经济发展动力源、就业顶梁柱。要逐条梳理助企纾困各项政策落实情况，确保见效。进一步畅通交通物流主干道、微循环，打通产业链供应链堵点，稳定市场预期。通过市场化社会化办法增加就业岗位，做好促进高校毕业生和农民工就业工作，坚决纠正各类就业歧视。扎实保障民生。

李克强说，中国物价总体平稳，为在复杂国际环境下稳定中国经济大盘提供了支撑。稳定粮食能源价格是稳物价的关键。要在夏粮增产丰收基础上抓好秋粮生产，确保全年粮食丰收。当前正值电力迎峰度夏，要进一步提升煤炭电力稳定供应能力，坚决防止拉闸限电。

他还说，改革开放是中国的基本国策。要深化改革，持续推进“放管服”改革，打造市场化法治化国际化营商环境，培育壮大市场主体，更大激发市场活力和社会创造力。用改革举措解难题，坚持依法行政。用市场化可持续办法扩消费，消除制约有效投资的障碍。统筹兼顾，防止单打一、一刀切、层层加码。继续扩大开放，落实稳外贸稳外资政策，支持企业广泛开展国际合作，在公平竞争中实现互利共赢。