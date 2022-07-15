柯文哲示警台湾疫情40天后恐反弹

台湾近期冠病疫情趋缓，整体个案数降幅逾一成，但台北市长柯文哲示警，不可忽视奥密克戎亚型变异毒株的传播力，预计台湾疫情40天后或出现反弹。

据台湾《中国时报》报道，台湾星期四（7月14日）新增2万7597例本土个案、87例境外移入个案、89人染疫死亡。六都县市个案数皆比前一天下降，近期整体个案数降幅约10%到15%。随着疫情趋缓，外界认为指挥中心是时候解散，更传出时间点落在7月底，但指挥中心发言人庄人祥澄清不是事实，也不清楚解散条件。

台北市长柯文哲则表示，奥密克戎亚型变异株BA.4及BA.5的传播力不可忽视，估计台湾疫情40天后或出现反弹，必须观察确诊率及死亡率数据状况。如果死亡率不降反升，那就不会是与病毒共存，因此呼吁不要轻敌，需利用40天的时间整顿防疫系统随时备战。

台湾本土个案昨新增2万7597例，个案分布仍以六都为首，新北4718例、台中3639例、高雄2943例、桃园2813例、台北2664例、台南2051例，个案数都比前一天下降。庄人祥分析，14日个案数和上周四相比下降12％，目前降幅维持在10％到15％之间。

中重症个案14日新增231例，89例染疫死亡。死亡个案年龄介于40多岁到90岁以上，其中两例仅40多岁，皆已接种三剂疫苗。

指挥中心医疗应变组副组长罗一钧说明，40多岁女性无慢性病史、曾接种三剂疫苗，7月10日晚间就寝后，11日凌晨被家属发现无心跳呼吸，紧急送医仍不治，送医后PCR筛检阳性，Ct值21.4，死因是心肺衰竭和冠病确诊。

另一名则是40多岁男性，有糖尿病、脑动脉瘤等慢性病史，7月3日发烧、喉咙痛、全身虚弱，7月4日意识改变送急诊，PCR检验阳性确诊，Ct值35.3，合并肺炎和肾功能异常，住院期间于7月9日突发心跳呼吸停止，急救无效过世，死因为肺炎及心因性猝死。

今年1月以来，台湾累计413万1663例本土个案，1万8687例中重症个案，其中7064名死亡。指挥中心最新统计，台湾重复感染人数突破两千大关，目前共有共2106例通报“二度确诊”。