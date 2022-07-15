知情人士：阿里高管因警方数据外泄事件被约谈

知情人士透露，阿里巴巴集团控股有限公司的云计算部门高管因一个规模庞大的警方数据库泄露事件被上海有关部门约谈。

据《华尔街日报》报道，调查围绕一批涉及近10亿中国公民的上海警方敏感数据6月下旬以约20万美元（约28万新元）价格在网上出售。网络安全研究人员说，一个管理该数据库的网关在公共互联网上开放了一年多，未设置密码，因此很容易让外界盗取和删除其数据库内容。

根据对该数据库的扫描，网络安全研究人员认定，该数据库被托管在阿里巴巴的云平台上。阿里巴巴员工也证实了这一点。阿里巴巴正展开内部调查，了解为何会发生数据外泄事件。

知情人士说，在一位匿名卖家在网络犯罪论坛上发布数据广告并提供数据样本后，阿里巴巴及其云计算部门的高管7月1日召开网络会议商讨紧急应对措施。

阿里巴巴代表均未回应路透社和彭博社的置评请求。彭博社报道，阿里巴巴的美国存托凭证（ADR）市价在纽约交易所开市后下滑5.1%。

身份不明的黑客“ChinaDan”6月30日在网络论坛发消息称，上海警方数据库泄露，多达10亿中国民众的个人信息被窃取。黑客并提出以10个比特币，即等同20万美元（28万新元）的价格，出售超过23太字节（Terabyte）的数据，相当于总长逾1万1000个小时高清电影画面的数据量。

相关话题引发中国网民热议，“数据泄露”的话题标签本月3日还被微博屏蔽。有网民表示震惊，形容数据泄漏如同“裸奔”；但也有网民质疑消息真实性，认为10亿民众的个人资料只求售10个比特币过于廉价。

中国官方对事件保持沉默数日后，李克强星期三（7月6日）主持召开国务院常务会议，强调要守牢信息安全，完善安全管理规定，保护个人信息、隐私和企业商业秘密，“做到安全可靠、便捷高效，让群众和企业办事放心省心”。

李克强也要求严肃查处违规使用信息、滥用信息等各类侵犯个人和企业合法权益的行为。