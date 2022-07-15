中国二季度GDP同比增长仅0.4%

中国经济在今年第二季同比增长仅0.4%，低于市场预测，上半年国内生产总值（GDP）则同比增长为2.5%。

中国国家统计局网站星期五（7月15日）公布的数据显示，初步核算，二季度国内生产总值29万2464亿元（人民币，下同，6万零787亿新元），同比增长0.4%。上半年国内生产总值56万2642亿元，同比增长2.5%。

中国经济在第一季同比增长4.8%。路透社早前展开调查后预测，中国二季经济增长将放缓至1%。彭博社则报道，经济师预测中国二季经济增长为1.2%。

官方数据也显示，中国经济在第二季环比萎缩2.6%。路透社的预测为下跌1.5%。

中国上半年的全国固定资产投资（不含农户）虽然同比增长6.1%，但是房地产开发投资下降5.4%。全国商品房销售面积则下降22.2%，商品房销售额更是大跌28.9%。

统计局坦言，今年以来，国际环境更趋复杂严峻，中国国内疫情多发散发，不利影响明显加大，经济发展极不寻常，超预期突发因素带来严重冲击，二季度经济下行压力明显增大。

国家统计局新闻发言人付凌晖在新闻发布会上说，外部环境复杂严峻，国内经济恢复还面临不少挑战，下阶段要进一步高效统筹疫情防控和经济社会发展，推动稳增长一揽子政策措施落地见效，促进经济持续健康发展。