珠海香洲区实行三天管控 安徽怀远县实施封闭管理

珠海市香洲区冠病疫情防控指挥部宣布，从星期五（7月15日）上午6时起，对全区实施三天管控措施。安徽省怀远县则宣布，从7月15日零时起实施封闭管理。

据“珠海香洲”微信公号消息，根据疫情发展形势变化，为切实保障人民群众生命安全和身体健康，经珠海市香洲区冠病疫情防控指挥部研究，决定自2022年7月15日上午6时起采取以下六项社会面管控措施。

一、全区范围内所有人员进入小区、公共场所，乘坐公共交通工具须持24小时核酸阴性证明或核酸采样证明。

二、全区旅游景点暂停营业。

三、全区范围内美容美发、按摩水疗、棋牌室、麻将馆、网吧、酒吧、KTV、剧院、电影院、健身房、游戏厅、体育馆、游泳馆、校外培训机构等密闭场所暂停营业。

四、全区餐饮场所继续暂停堂食。

五、全区范围内大型商超、农贸市场按照“限量、错峰”的原则有序开放，接待人数不超过最大承载量50%。

六、倡导居家办公，非必要不出行，减少聚集性活动。

以上管控措施暂定三天，并将根据疫情防控形势变化动态调整。

另据中国央视新闻报道，安徽怀远15日发布通告，根据疫情防控需要，经怀远县疫情防控指挥部研究，决定从2022年7月15日零时起，对怀远县所有小区、村（社区）实施封闭管理，按照“不漏一户，不漏一人”的原则，对所有人员实施抗原检测和核酸筛查，封闭管理期间，所有人员足不出户，相关通告如下：

一、除根据所在镇、村（社区）的统一组织安排，在指定时间、指定地点做抗原检测和核酸采样外，所有人员必须足不出户，不出家门。禁止在楼道、地下车库、露天区域等居民区、小区户外空间活动。

二、请大家分批、有序参加抗原检测和核酸采样，戴好口罩、保持距离，防止交叉感染。采样完成即刻返回住所，不得在外逗留。

三、全县各级机关、企事业单位除承担防疫任务的工作人员外，均居家办公或按照县疫情防控指挥中心统一安排就地转为村（社区）志愿者，全面参与村（社区）防疫工作。

四、除保障城市运行的救护车、消防车、物资保障车和经批准的车辆外，公交车、出租车、网约车等一律暂停运营，私家车暂停上路行驶。在高速路口、国道、省道设置疫情防控服务点，进一步加强进出车辆人员管理。

五、除大型超市、加油站、宾馆等生产生活必需场所，在严格落实疫情防控措施前提下可正常营业外，其他场所暂停开放。正常营业的场所要制定并执行严格的疫情防控工作方案和应急预案，落实好行业责任和单位责任。

六、确有应急就医等紧急需求的群众，可联系所在乡镇、村（社区）给予协助，各乡镇和村（社区）将及时响应，切实提供必要的服务保障。

七、对拒不服从管理、私自闯卡进出、隐瞒行程的，将依照疫情防控规定严格追究责任。鼓励监督举报不服从管理的人员和行为。请广大人民群众相互告知、主动配合，共同筑牢怀远疫情防控屏障。