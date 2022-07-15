港教育局长：学生教师移民不代表对教育制度不满

香港教育界面临学生人口下降和教师流失的两大挑战，教育局局长称，学生教师移民不代表民众对香港教育制度不满。

根据网媒“香港01”星期五（7月15日）报道，香港教育局局长蔡若莲接受媒体采访时说，近年学生人口下降是不争的事实，老师流失情况也很明显，但背后的原因涉及多个因素，未必是出于对教育制度的不满。

对于学生流失，蔡若莲称首要因素是出生率严重下降，例如2016年有6万多个新生儿，2021年则跌至仅有3万多个；此外，冠病疫情也打乱或延迟了新来港家庭的计划，严格的疫情管控还使部分外资投资家庭考虑让子女返回原来国家就读。

蔡若莲说，的确有不少家庭移民，但原因可能是多国放宽对香港人移民门槛，未必是对香港教育制度不满导致的。

教师流失方面，蔡若莲重申教师选择移民有不同原因，例如想尝试给下一代更广阔的视野，属于个人选择，未必是出于对香港教育不认同。

她说，教育局注意到部分学校反映家政科及英文科教师短缺最严重的趋势，会与教师培训机构商讨多开班培训。

蔡若莲强调，教师必须言传身教，才能培育一群有尊师重道、对国家有观念及爱国爱家的下一代，如果老师自己都不相信讲到的价值观，就难以教导学生相信。

她说，虽然教育局还没有特别计划要求政府资助学校的教师宣誓，但会加强教师培训，增加他们对一国两制的尊重及对宪法、基本法、国家安全等的认识。