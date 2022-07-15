美众院通过国防授权法案 支持台湾参与2024环太平洋军演

美国众议院星期四（7月14日）通过2023年国防授权法案，支持邀请台湾参与2024年环太平洋军演。众院亚太小组主席贝拉提出的“台湾和平与稳定法案”也纳入法案中，强化美台伙伴关系。

据台湾中央社报道，经过多天的冗长辩论与表决后，美国众议院院会14日傍晚329票赞成、101票反对，通过“2023财政年度国防授权法案”（NDAA FY23）。由于有多达650条修正提案，最后法案内容还须待众院议事人员整理后才会对外公布。

不过，贝拉（Ami Bera）14日透过推特表示，他所提出的“台湾和平与稳定法案”（Taiwan Peace and Stability Act）13日晚间已经率先表决通过，作为年度国防授权法案修正案的一部分，“这项两党立法强化美台伙伴关系，并增强对北京企图胁迫和孤立台湾的威吓”。

贝拉与共和党籍众议员夏波（Steve Chabot）提出的“台湾和平与稳定法案”，则要求拜登政府在90天内提出政府整体战略报告，加强对海峡两岸冲突的威慑，并着重与盟友合作。法案也要求美国机构分析协助台湾经济与扩大发展的方法。

根据众院公布的国防授权法案摘要，法案对台湾支持包括重申美国对台湾防卫的支持；重申美军印太司令部不需顾忌中国大陆，有权与台湾进行联合演习；邀请台湾参加2024年环太平洋军事演习（Rim of the Pacific Exercise，简称RIMPAC），以提高台湾军队备战能力并向北京传达讯息。

法案也全额赞助太平洋盟友与伙伴的军事演习以因应中国；支持对台湾防空能力进行评估，并就因应措施提出建议以尽速改善；须定期更新美国向台湾提供军事援助的状况，并加快交付作业。

参议院军委会6月16日通过参院版国防授权法案，但尚未经参院院会表决。在参院表决通过后，由于参众两院版本不同，将透过两院协商寻求共识，并各自针对最后版本重新表决通过后，才会送交白宫由总统签署生效。