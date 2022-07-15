中国银保监会约谈前海人寿实控人姚振华

中国银保监会称，前海人寿最近的人事任免流程不合规，属股东不当干预公司经营，已约谈公司实际控制人姚振华。

据澎湃新闻报道，深圳市钜盛华股份有限公司通过宝能集团官网星期一（7月11日）发布两则公告称，该公司旗下前海人寿保险股份有限公司近日召开董事会临时会议，免去沈成方的公司总经理、公司董事职务，免去陈琳的公司监事职务。

中国银行保险监督管理委员会星期四（14日）针对此事向前海人寿发布的监管意见书，称临时股东大会作出决议，对应由公司决策的事项提出具体意见，直接干预公司正常经营，不符合监管规定和公司章程。

银保监会称，已对前海人寿实际控制人姚振华进行了监管约谈，责令其立即纠正不当行为，消除不良影响。

银保监会指，根据《银行保险机构公司治理准则》和公司《章程》，保险公司召开股东大会、董事会、监事会等会议，应当至少提前三个工作日通知监管机构，并至少提前五天将会议通知以书面方式送达全体董事和监事。

此外，公司章程和监管要求也明确，股东及其控股股东、实际控制人不得滥用股东权利或者利用关联关系，损害公司、其他股东及利益相关者的合法权益，不得干预董事会、高级管理层根据公司章程享有的决策权和管理权。

银保监会说，前海人寿要落实主体责任，坚持独立自主经营，落实风险隔离机制，维护公司业务和人员稳定，保障公司资产、资金安全。在前期压缩业务规模，强化保险资金管控的基础上，进一步采取有效措施，改善偿付能力，防范化解风险。

姚振华于2017年应中国银保监会要求卸任前海人寿董事长，并受到禁业10年的处罚，但他仍持有宝能集团100%的股份，未失去对前海人寿的实际掌控。