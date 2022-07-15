台湾国务机要费案 陈水扁免诉吴淑珍判刑两年

台湾前总统陈水扁涉国务机要费案缠讼16年，台湾高等法院更二审星期五（7月15日）宣判，陈水扁免诉，妻子吴淑珍获判刑两年。两人的儿子陈致中获判刑一年，儿媳黄睿靓获判缓刑。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，立法院5月底三读通过《会计法》第99条之一的修正草案，赋予国务机要费除罪法源，总统蔡英文已于6月15日公布施行，高等法院更二审依据新法意旨，将国务机要费贪污案一审均被判无期徒刑的陈水扁、吴淑珍，及分别被判刑20年、16年的总统府前、后任办公室主任马永成、林德训及判免刑的前出纳陈镇慧等 五人，均判免诉。

吴淑珍在南港展览馆案的洗钱部分，被更二审判刑两年，扣岸的犯罪所得299万8352元美元（约420万7857新元）应没收，陈致中的洗钱犯行则判一年，并科150万元新台币（下同，约7万新元），黄睿靓洗钱部分判刑10个月，并科罚金100万元新台币，获判缓刑四年。

本案分为国务机要费、洗钱两部分。台湾高等检察署指控吴淑珍、陈水扁、总统府前任办公室主任马永成、总统府前出纳陈镇慧以不实犒赏清册领取国务机要费，吴淑珍还蒐集私人发票核销2600多万新台币的国务机要费，甚至出现陈水扁等人重复使用单据诈领的状况；这些钱用在官邸和扁家私人开销，与公务支出无关，构成贪污治罪条例利用职务上机会诈取财物罪。检方也控2006年吴淑珍因国务机要费遭起诉后，儿子和儿媳用帐户替她掩饰犯罪所得，她甚至要陈致中佯称这些钱是黄睿靓娘家财产。

更二审审理时，不仅陈水扁停审，吴淑珍也请假。黄睿靓说，为人媳妇有无奈之处，她在音乐世界舒服快乐，对政治没兴趣，也不知道帐户是谁在用。陈致中则说，佯称钱是“太太娘家的资金”是妈妈的要求，是妈妈的理财模式，并说舅舅、大姑等亲友也提供帐户供妈妈使用，从他小时候就这样；他认为都是家里的钱，妈妈向来这样做，不觉有异。律师林志忠描述陈水扁是海商法的大律师，参选时支持者还将钱揉成一团球丢到舞台上，陈致中从小就看到“家人在数钱”，是成长经验。