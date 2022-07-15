河南村镇银行资金垫付首日系统拥堵 储户登陆困难

河南禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行和开封新东方村镇银行等四家银行星期五（7月15日）发布资金垫付操作说明，要求储户先线上登记，但垫付工作15日启动首天就出现系统拥堵，储户登陆困难情况。

综合第一财经和澎湃新闻报道，7月11日晚间，河南银保监局河南省地方金融监管局公告称，根据案件查办和资金资产追缴情况，经研究，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。2022年7月15日开始首批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额5万元人民币（约1万零374新元）（含）以下的客户。单家机构单人合并金额5万元以上的，陆续垫付，垫付安排另行公告。

按照操作说明，单家机构单人合并金额5万元以上的个人，应先在村镇银行官网进行线上信息登记，信息登记通过审核后，次日在微信小程序“村行垫付”上进行身份认证、确认垫付金额，并填写账户信息，阅读并勾选垫付协议后，将获得垫付资金。

7月15日一早，符合上述要求的储户便可通过一款名为“村行垫付”的小程序进行提现手续。但有储户对第一财经记者说，填写完手机号码后，系统显示“手机号码不在本批次内”。另有部分储户或者卡在此前未登记，或者卡在提交身份证页面。

多名河南村镇银行储户表示自己收到了短信提醒，一位在开封新东方村镇银行存款的储户收到的信息显示，“温馨提示，2022年7月15日上午，开封新东方村镇银行账内手机银行自营平台客户恢复手机银行正常业务。”

但在早间登录时，开封新东方村镇银行储户提供的页面显示，“系统当前访问的人数太多，请稍候再试。”一位柘城储户进行到上传身份证环节，后台显示由于网络原因，一直未能上传成功。