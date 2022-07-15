经济师：中国实现5.5％增长目标无望 亟待加大经济刺激力度

受冠病疫情封控影响，中国第二季经济增速跌至两年来最低的0.4％。受访经济师认为中国今年无望实现5.5％左右的增长目标，决策层可能在月底推出新一轮经济刺激政策。

中国国家统计局星期五（7月15日）公布的数据显示，上半年中国国内生产总值（GDP）同比增长2.5％，第二季GDP较第一季下降2.6％，同比增长0.4％。在此之前，中国经济季度最差表现是2020年第一季、武汉疫情暴发时下跌6.8％。

国家统计局新闻发言人付凌晖在新闻发布会上指出，今年二季度经济下行压力明显增大。4月份受超预期因素影响，主要经济指标下滑明显。此后随着疫情防控向好，稳增长政策措施显效，5月份经济止住下滑势头，6月份主要指标企稳回升。二季度保持正增长“非常不容易”。

中国社会消费品零售总额从5月的下跌6.7％回升至6月的增长3.1％。不过，上半年社零总额同比仍下滑0.7％，其中受封控冲击最严重的餐饮收入减少7.7％。

房地产领域上半年损失惨重，房地产开发投资同比下降5.4%，全国商品房销售面积下降22.2%，商品房销售额减少28.9%。70个大中城市商品住宅价格连续10个月下跌，6月房价较5月下跌0.1％。

6月份全国城镇调查失业率从5月的5.9％回落到5.5％，但16至24岁人口调查失业率从5月的18.4%上升至6月的19.3%，凸显应届毕业生就业形势严峻。

付凌晖坦言，中国经济增长达到潜在水平的难度在加大，今年实现全年经济增长预期有挑战，保持经济平稳增长“仍要付出艰苦努力”。

彭博社调查的经济学家认为，中国今年要实现5.5%左右的增长目标遥不可及，预计全年GDP增长仅略高于4%。

华侨银行大中华地区研究主管谢栋铭接受《联合早报》访问时预测，今年的增长可能介于4.5％至5％之间。本月底召开的中共政治局会议尤为值得关注，将为下半年经济政策指引方向。

谢栋铭预计，决策层不久后会宣布新一轮经济刺激措施，包括发行特别国债，或是提早下放地方债额度，为地方财政输血。货币政策预计也将配合财政政策发力，进一步放宽。

在各项经济指标中，谢栋铭最为关注楼市在下半年的走势。他指出，中国楼市经历多轮政策放宽后，仍未走出恶性循环，这种情况非常少见，凸显居民消费疲弱超出预期。加上近期楼盘断贷等状况涌现，楼市问题是否会从流动性危机升级为系统性风险，下半年能否止跌回升，对整体经济十分关键。

（记者是《联合早报》上海特派员）