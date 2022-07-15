中国警方侦破特大跨境网络赌博案 涉案流水40多亿人民币

中国内蒙古自治区警方侦破一起特大跨境网络赌博案，涉案流水高达40多亿元（人民币，下同，约8.3亿新元)，抓获相关人员65名。

据新华社消息，内蒙古鄂尔多斯市公安局东胜分局星期五（7月15日)发布消息，办案民警日前侦破一起特大跨境网络赌博案，涉案网络赌博平台自2018年以来，共吸引9万多人次参赌，其中实名注册的“会员”多达1.7万余人。

警方称，今年4月接到市民举报，称其在手机上下载了一款投资App后，发现该App界面内含有“分分彩”、“开元棋盘”等大量赌博游戏，初步确定该App的背后隐藏着一个特大网络赌博团伙。随后警方成立专案组，开展大量数据筛查和海量信息研判，最终确定这是一个专门通过网络平台进行网络赌博的犯罪团伙。

警方说，该团伙使用的网络赌博平台服务器架设地、维护地均在中国境外，并通过在中国境内“网络代理”逐层发展“会员”，引诱、招揽参赌者，社会危害巨大。

据警方统计，该网络赌博团伙共在中国境内发展了500多名“网络代理”，用于收款、转账的银行卡和第三方支付账号、数字货币账户多达1000余个，关联账户交易流水金额多达40亿余元。

消息称，专案组经数月调查，掌握了该网络赌博团伙的组织架构和骨干人员情况后，于今年7月6日在海南、广东、福建等多个省份开展集中收网，一举抓获“网络代理”、洗钱人员等65名。

目前该案还在进一步办理中。