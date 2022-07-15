王毅吁澳洲勿参与围堵中国

中国外长王毅呼吁澳大利亚端正对华认知，不参与围堵中国。

据新华社报道，王毅星期四（7月14日）在接受中国中央媒体采访时指过去几年中澳关系遭遇困难，根子在于澳前政府执意把中国视为对手甚至威胁，对华采取了一系列不负责任和轻率的言行。

王毅认为，当前中澳关系既面临挑战，也出现机遇。中国愿本着相互尊重精神，为双边关系再把脉、再校准、再启航。“我们注意到澳方重申中澳是全面战略伙伴，将继续奉行一个中国政策。”

他说：“希望澳方端正对华认知，不炒作放大分歧，不参与围堵中国，本着平等尊重和冷静务实态度开展建设性交流，争取推动中澳关系重归正轨。”

王毅本月上旬在峇厘岛二十国集团外长会期间，应约与澳洲和加拿大外长会面。王毅也与韩国外长会面。

王毅在评论与三国外长会面时说：“同三国外长进行面对面交流的突出感受是，三国都重视同中国的关系，都希望加强沟通、增进相互理解、寻求互利合作，都主张要遵守联合国宪章宗旨原则等国际公认的规则。”

至于中加关系，王毅强调，中加从来不是对手，而是伙伴；中国从来不是威胁，而是机遇。健康稳定的中加关系符合双方的共同利益。

他说：“此次外长会见是建设性的，也是坦诚的。中加关系的改善和发展需要双方共同努力，具体而言，应该把握好双边关系发展的正确方向，妥善管控分歧，秉持相互尊重，坚持独立自主，寻求合作共赢。”

王毅也强调，东南亚始终是中国周边外交的优先方向，并指责美国对中国和俄罗斯两国正常交往的歪曲和抹黑是无中生有，别有用心。