中国最高法明确冻饿及经常性侮辱威胁均属家暴

中国最高人民法院规定，冻饿及经常性侮辱、诽谤、威胁、跟踪、骚扰等均属于家庭暴力，进一步明晰人身安全保护令的适用范围。

据新华社消息，中国最高人民法院星期五（7月15日）发布关于办理人身安全保护令案件适用法律若干问题的规定，以扫清人身安全保护令在作出和执行等环节存在的障碍。该司法解释将自8月1日起施行。

司法解释明确了冻饿以及经常性侮辱、诽谤、威胁、跟踪、骚扰等均属于家庭暴力，进一步明晰人身安全保护令的适用范围，保障家庭成员免受各种形式家庭暴力的侵害。

司法解释规定，向人民法院申请人身安全保护令，不需要先提起离婚诉讼或者其他诉讼，也不需要在申请人身安全保护令后一定期限内提起离婚等诉讼。

对于违反人身安全保护令的行为，司法解释加大惩治力度，明确规定被申请人违反人身安全保护令，符合刑法相关规定的，以拒不执行判决、裁定罪定罪处罚。

司法解释还对代为申请人身安全保护令的情形进行了适当扩充，明确“年老、残疾、重病”等情况，可以在尊重当事人意愿的前提下，由相关部门代为申请。

此外，司法解释还减轻了当事人举证负担，明确签发人身安全保护令的证明标准是“较大可能性”遭受家庭暴力或者面临家庭暴力现实危险，而不需要达到“高度可能性”。

人身安全保护令是中国2016年3月起实行的《反家庭暴力法》中创设的重要制度。据中国最高法数据显示，截至2021年12月31日，法院共作出人身安全保护令10917份。