斯里兰卡驻华大使相信中国“在某个时候”会伸出援手

斯里兰卡驻中国大使说，斯里兰卡仍持续与中国磋商高达40亿美元（下同，约56亿新元）的援助，并相信北京将“在某个时候”（at some point）同意伸出援手。

据彭博社报道，斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳（Palitha Kohona）星期五（7月15日）接受彭博电视采访时说，科伦坡要求中国提供10亿美元贷款，以偿还今年到期的等值中国债务。

他说，斯方还希望得到15亿美元的信用额度，用于支付中国进口商品，并启动15亿美元的互换。

科霍纳说：“我们相信中方会在某个时候同意我们的要求，因为这些要求并非不合理。我们也向其他债权人提出了类似要求。斯里兰卡需要这些资金来稳定金融体系，我们相信中国人早晚会答应。”

已破产的斯里兰卡从邻国印度获得了约38亿美元的援助，并正为获得更多援助进行磋商。斯里兰卡需要资金采购食品和燃料，严重短缺状况预计将导致通胀率飙升到70％。众怒之下，总统拉贾帕克萨已逃离斯里兰卡并递交辞呈。

斯里兰卡政府发行在外的债券余额约126亿美元，所有债券的兑付都已冻结，并已发生违约情况。它对双边债权人和多边贷款人的负债金额大致相当。

科霍纳说，斯里兰卡约10%外债的债主是中国。临时总统维克勒马辛哈早前曾对彭博新闻社说，对日本的债务大致相当，但中国贷款的利率更高。斯里兰卡政府正寻求国际货币基金组织（IMF）提供援助。