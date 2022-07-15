国民党称不能把当年戒严简单归咎于“威权”

台湾戒严令终止35周年，国民党发文纪念，称不应把过去的戒严简单归咎于“威权”。

国民党星期五（7月15日）在面簿发文称，要坚定捍卫民主自由，就必须理解自由民主人权的根本威胁为何、当年戒严的原因为何。

国民党指，有些声音把过去的戒严简化地归咎于“威权”，却没看见当年全球冷战体制下，世界各国都有类似的机制。在戒严背后，是外部势力的虎视眈眈与从未远离的战争。当只提起台湾有“世界最长的戒严”，却不知道是忘记了还是害怕想起来，大家当时也处于全球历时最长的战争前线。

国民党说，战争体制的代价，牺牲了民主、自由与人权，这是历史的苦果，尽管已经翻过这一页，却绝对不敢或忘。这片土地上的人们，也用各自不同的方式传承这些记忆。

文章称，35年前的解严发生在冷战落幕前夕，绝非偶然。是冷战结构的松动，海峡两岸敌意的缓解，给台湾带来和平曙光，也为内部呼求民主的力量能够走向解严创造契机。

国民党说，如今人们深刻明白，自由民主的大敌正是“战争”，与那些号称“对抗外敌”却对内压迫民主自由的“必要举措”。如果要坚持自由民主，捍卫法治与人权价值，需要建设强大国防，更要尽一切努力避免战争发生。身为这块土地的一份子，国民党有责任，承担起捍卫台湾、守护民主自由，与维护台海及区域和平的使命。

国民党称，大批在1987年后出生的“解严世代”，如今正成为社会的中坚与各行各业的主力。台湾年轻人的未来该走向何方，以及全体民众如何能够安居乐业、享有民主自由，是大家最关心的议题，更是戮力问政的核心任务。要记得解严的意义以及所有民主前辈付出的牺牲，继续努力进前。

台湾戒严令从1949年开始，直到1987年7月15日由时任总统兼国民党主席蒋经国宣布结束，共持续38年之久。