原政务次长薛瑞元接任台卫福部长

台湾行政院星期五（7月15日）宣布，由原政务次长薛瑞元接替请辞的陈时中，出任卫生福利部长。

据台湾《联合报》报道，行政院政委兼发言人罗秉成15日在记者会上宣布，卫福部长陈时中14日向行政院书面请辞，行政院长苏贞昌已经同意，未来将由原政务次长薛瑞元升任卫福部长，卫福部附属医疗及社会福利机构管理委员会（简称医福会）执行长王必胜接任政务次长，并兼任中央流行疫情指挥中心指挥官，下周一（7月18日）生效。

罗秉成指出，行政院长苏贞昌考量卫福部涉及多项社会福利政策，薛瑞元娴熟相关政务，两年来协助陈时中推动相关防疫政策，薛瑞元与卫福部团队也有长期合作默契，期勉薛瑞元持续以他的丰富经验跟专业知识，领导卫福部执行重大政策，福台利民、守护台湾民众健康。

罗秉成说，台湾本土疫情趋缓，但因全球疫情再升温，针对变种病毒挑战，防疫措施必须要有迅速因应能力，因此苏贞昌决定王必胜升任卫福部政务次长，并兼任指挥中心指挥官。苏贞昌认为王必胜在疫情间多次担任前进指挥官，阻绝多起群聚事件扩散危机，期待王必胜持续展露整合长才，带领台湾渡过疫情难关。

另外，原跟着陈时中请辞的政务次长李丽芬，苏贞昌认为，李丽芬就任以来表现称职，适才适所，请她留任原政务次长。至于中央流行疫情指挥中心之专家咨询小组召集人张上淳，对疫情变化提出专业建言，让台湾防疫工作与经济发展间取得平衡，经总统蔡英文及行政院长苏贞昌商议，特聘为行政首席防疫顾问，持续参与政府重要防疫会议。