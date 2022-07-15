外地返京要求居家隔离佩戴电子手环 北京卫健委称无此规定

有网民发文称，从外地返京在居家隔离时需佩戴电子手环。不过，北京卫健委工作人员表明，从未发布过相关政策。

据每日经济新闻报道，7月13日，微博大V“大红矛”发文称自己返京后主动报备并进行了核酸检测，在居家隔离期间，社区打电话称政策更新，要求居家隔离者必须佩戴电子手环，连接手机上报体温数据方便监测。

该微博引发大量关注，有不少北京居民在评论区说，在返京后也被社区要求佩戴电子手环。

“大红矛”还称，收到的电子手环产品包装上没有“3C”认证（中国强制性产品认证），“产品没有经过认证就不能说明该产品合格，产品质量也无法保证，我更不敢戴。”

天目新闻报道，北京市卫健委工作人员14日回应称，从外省市中高风险区回京，需要落实居家隔离政策，但未发布过居家隔离人员需要佩戴电子手环的相关政策。北京市12320热线则说，未接到强制要求居家隔离人员佩戴电子手环的通知，可能是属地各社区的防疫要求。

第一财经报道，天通苑社区居委会回应此事称，电子手环是天通苑北街道下发，并非强制佩戴。按照相关规定，需要在微信群中报备体温，佩戴手环后便不需要再发送体温数据，如果用户觉得不方便可以不戴。

另据红星新闻报道，7月14日下午3时许，一位被配发手环的当事人说，手环已被居委会上门回收，理由是接到投诉太多。