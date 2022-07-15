鸿海违规投资陆企 台经济部证实将开罚

鸿海集团旗下的富士康据报透过子公司，参与投资中国大陆芯片公司紫光集团，恐怕将面对台湾经济部投资审议委员会罚款。台湾经济部官员证实，由于投资行为在前、补件申请在后，确实已违反法规，确定会处罚。

据台湾《联合报》报道，不过，外界所说的最高罚款2500万元新台币（下同，约117万新元）法规的裁罚最高上限，并非本案实际裁罚上限。由于罚锾金额计算方式复杂，实际罚款金额犹未可知。

台湾经济部官员说，鸿海集团星期四（7月14日）已向经济部表明会递交申请，但由于该笔投资已经交割，所以已违反投审会相关规定。官员指出，鸿海集团有两个选项，第一是还原该笔投资，不过这可能性较小；第二是直接缴罚锾后再审，官员认为鸿海可能会选择缴罚锾。

根据投审会“违法在大陆地区从事投资或技术合作案件裁罚基准”，“未经许可在大陆地区从事投资或技术合作，其产品或经营项目经主管机关公告列为一般类者”，罚锾标准为“投资金额或技术合作价值超过15亿元新台币，以投资金额或技术合作价值之百分之一计之”。

同时还有其他计算条件可以酌情减轻罚锾，包括“赴大陆地区从事投资或技术合作其他案件均依规定办理，本案因过失未申报或申请许可，情节轻微”、“于主管机关调查违法事实期间，充分配合”等条件，可以减轻罚锾百分之二十，但最终裁罚金额不得低于上段标准算法的五分之一。

不过，也有加重裁罚的条件，例如“投资或技术合作对国家安全有不利影响”、“投资或技术合作导致‘国内’核心技术移转或流失”，可酌量加重其罚锾金额一倍至五倍。

台湾经济部官员说，因为计算条件很多，因此无法预估鸿海裁罚金额的可能范围，不过无论罚锾多少，鸿海缴完之后，也还是要再经过投审会审核。如果投审会审核准了，那就没有问题，投资可以维持，但如果结果是不准，那鸿海还是要撤回交易。