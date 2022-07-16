恒大接复牌额外指引 需撤销清盘令才可恢复上市

中国地产商恒大集团星期五（7月15日）晚发布公告称，公司于7月13日接获联交所就清盘呈请而增加的额外复牌指引：针对公司的清盘呈请(或清盘令，如有)已被撤回或被解除，并且解除了任何清盘人的任命(无论是否临时)。公司正在采取合适措施以遵守复牌指引以及相关上市规则。

根据每经网报道，恒大公告还说，有关公司的复牌最新发展，公司将适时作出进一步公布。

恒大6月28日曾发公告称，呈请人6月24日向香港特别行政区高等法院提出对公司的清盘呈请，涉及公司的财务义务金额为8.625亿港元（约1.79亿新元）。这是恒大陷入财务困境一年多以来，首次有公司正式入禀法院提出对恒大清盘。

恒大对此表示极力反对，并称公司预期该呈请将不会影响重组计划或时间表，公司一直在积极与债权人沟通，推进境外债务重组工作，预期将于7月底前公布境外债务重组初步方案。

除了发布额外复牌指引，恒大在最新公告中也更新了一则与债券相关的消息。根据中国恒大附属公司恒大地产的公告，其《关于调整20恒大01债券本息兑付安排的议案》未获得债券持有人会议表决通过。于该债券本息兑付日2022年7月8日终，恒大地产未支付相关的本息。该债券发行规模为人民币45亿元，票面利率6.98%，债券期限三年。

公告说，恒大地产将以“不逃废债”为基本前提，积极与债券持有人协商以期尽快达成债券持有人认可的解决方案，在各方努力下共同化解债务风险，依法维护债权人合法权益。