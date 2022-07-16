中石油上半年净利同比涨幅达60% 中海油达118%

得益于国际油价走高等因素，中国两大石油公司上半年业绩大涨。其中，中国石油天然气股份有限公司预计今年上半年归属于公司股东的净利润与上年同期相比，增幅达60%。中国海洋石油有限公司上半年净利润同比增幅高达118%。

根据界面新闻报道，中国石油天然气股份有限公司星期五（7月15日）公告称，预计今年上半年归属于公司股东的净利润与上年同期相比，将增加265亿元（人民币，下同，约54.8亿新元）至320亿元，增幅50%至60%。

去年同期，中国石油净利润为530.36亿元。由此计算，今年上半年中国石油净利润为795.36亿至850.36亿元。

中国海洋石油有限公司星期四（7月14日）也公告称，上半年预计净利705亿至725亿元，同比增加372亿至392亿元，同比增加约112%至118%。

今年上半年，受俄乌冲突等地缘政治因素的影响，国际油价大幅攀升。WTI原油期货均价为每桶101.68 美元，较去年同期上涨39.58美元；布伦特原油均价为每桶104.64美元，较去年同期上涨每桶39.41美元，增幅均超六成。

从已经公布的一季度经营数据看，中国石油和中国海油的油气产量均实现增长。

其中，一季度中国石油实现中国国内油气当量产量5275万吨，同比增长4.5%。国内原油产量2607万吨，同比增长3.7%；国内可销售天然气产量334.9亿立方米，同比增长5.4%。

中国海油一季度中国海油实现总净产量151百万桶油当量，同比上升9.64%。其中，中国国内净产量109.3百万桶油当量，同比上升15.4%。

相比于“两桶油”，中国海油的业务更集中于上游勘探开采与生产，从高油价中获益更大，因此其半年净利增幅较高。

截至7月15收盘，中国石油报收5.01元，下跌1.18%，总市值为9169.35亿元；中国海油报收14.88元，下跌1.98%，总市值为7088.45亿元。

截至发稿，另一大石油公司中国石化尚未发布半年业绩预告。