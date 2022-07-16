中国银保监会原则同意易安财险进入破产重整程序

继新华信托申请破产获批后，中国银保监会星期五（7月15日）晚间公告称，原则同意易安财产保险股份有限公司进入破产重整程序。

根据澎湃新闻报道，银保监会发布《关于易安财产保险股份有限公司破产重整的批复》称，易安财险公司应严格按照有关法律法规要求开展后续工作。如遇重大情况，及时向银保监会报告。上述批复的落款日期为2022年6月29日。

破产清算是中国《企业破产法》规定的一项特殊的债务偿还程序。企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力时，债权人或债务人可向人民法院提起破产申请。法院受理后债务人企业就进入到特别状态，法院将指定管理人将债务企业交给管理人管理，对债务人的财产按法律规定进行统一集中偿还。

根据官网简介显示，易安财险是应国家“互联网+”战略浪潮，经保监会批准设立的中国四家专业互联网保险公司之一，2016年2月16日获批开业，注册资本金10亿元（人民币，约2亿新元），注册地为深圳市。

中国银保监会今年7月6日发公告，正式同意新华信托依法进入破产程序。新华信托成立于1979年，是中国最早成立的信托公司之一。2001年10月，新华信托成为首批五家通过中国人民银行审批，获准重新登记，取得信托法人机构许可证的信托公司之一。