中国话剧院回应“明星考编”争议：不存在“因人设岗” 均参加面试

针对易烊千玺等娱乐圈男星考取编制岗位引发的争议，中国国家话剧院发声明说，本次演员岗位计划招聘10人，经过招聘程序拟录用七人，不存在“因人设岗”，没有“萝卜招聘”问题，也不存在有人没有参加面试的情况。

根据“中国国家话剧院”微信公号发布的声明，中国国家话剧院于今年7月7日至15日，在中央和国家机关所属事业单位公开招聘服务平台对2022年应届毕业生拟聘人员进行公示，现公示结束。这次公示受到社会关注，话剧院高度重视，对大家在公示期间反映的问题进行了认真梳理核查。

声明说，此次招聘共590人报名，其中447人通过资格审查。根据应聘人员最终成绩由高到低排名，确定了10名拟聘人员，具体为演员岗7人，导演岗1人，音响操作岗1人，服装设计岗1人。招聘过程贯彻公开、平等、竞争、择优的原则，严格按照招聘公告履行程序。

关于拟聘人员资格条件。招聘公告明确了应聘人员应具备的8项基本条件，以及招聘岗位规定的资格条件，包括学历要求和岗位专业要求。经资格审查，拟聘人员均符合要求。

针对网民反映的部分拟聘人员不符合“非在职人员”资格条件问题，话剧院对10名拟聘人员资格条件进行了复查，10名拟聘人员在校期间均未与任何单位签订劳动合同，未缴纳社会保险。未发现10名拟聘人员与任何单位建立法律法规规定的劳动关系，未发现在任何单位就业，符合有关部门对“非在职人员”资格条件的规定。

关于演员岗位设置和考试情况。本次演员岗位计划招聘10人，专业方向涵盖表演、艺术、戏剧与影视学、电影等，共有309人报名应聘，其中223人通过资格审查参加考试，经过招聘程序拟录用7人，不存在“因人设岗”，没有“萝卜招聘”问题。10名拟聘人员均参加了三轮面试，不存在有人没有参加面试的情况，符合程序和要求。

声明也提到，话剧院检视到在招聘工作中存在问题和不足。如，仅通知入围人员进入下一轮面试，对未入围人员未予通知，给部分应聘人员带来困惑和不便，对此谨表歉意，将在今后的招聘工作中加以完善和改进。



中国国家话剧院7月6日公布今年拟招聘的应届毕业生人员名单，共有10人上榜。其中，易烊千玺、罗一舟和胡先煦这三名男艺人，均以中央戏剧学院应届毕业生身份被招入“演员”岗位。

消息公布后引发舆论热议，“易烊千玺考编”等相关话题连续多天登上微博热搜榜。有网民发现，演员岗位报考者无需像其他岗位一样参加笔试，而是直接进入面试，且三轮面试间均未进行公示，还有艺人行程和面试日期撞车，因此质疑面试过程不够公开透明、明星考生享有特殊待遇。