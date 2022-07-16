滴滴支付未落实实名制等行为被罚427万人民币

中国人民银行营业管理部（北京）星期五（7月15日）发布的处罚信息公示显示，北京滴滴支付技术有限公司因12类违法行为被警告，并处罚款427万元（人民币，下同，约88万新元）。作出行政处罚决定日期为7月8日。

根据澎湃新闻报道，滴滴支付涉及的12类违法行为包括了上传交易信息错误，未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；未严格落实客户身份实名制要求，未按规定开展法人开户意愿核实工作；未严格落实客户身份实名制要求，未按规定留存相关材料；违规设置收单结算账户；为金融企业或从事金融业务的企业开立支付账户；未对个人异常交易进行交易背景调查；违规进行非同名资金划转； 未及时报告重大风险事件；未按规定对支付服务协议格式条款进行备案；未按规定履行客户身份识别义务；侵害消费者金融信息依法得到保护的权利；利用格式合同条款作出对金融消费者不公平、不合理的规定。

北京滴滴支付技术有限公司由上海时园科技有限公司全资控股，后者为滴滴出行科技有限公司的全资子公司，2017年滴滴出行通过收购获得了这张支付牌照。

同时，时任北京滴滴支付技术有限公司总经理、反洗钱领导小组组长陈曦因对四类违法事实负有责任，被央行营业管理部警告，并处罚款17.4万元。这四项违法事实分别为：上传交易信息错误，未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；未严格落实客户身份实名制要求，未按规定开展法人开户意愿核实工作；未严格落实客户身份实名制要求，未按规定留存相关材料；未按规定履行客户身份识别义务。

另一名收到罚单的时任北京滴滴支付技术有限公司总经理、反洗钱领导小组组长焦阳，因对5类违法事实负有责任，被央行营业管理部警告，并处罚款20.6万元。这五项违法事实分别为：上传交易信息错误，未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；未严格落实客户身份实名制要求，未按规定开展法人开户意愿核实工作；未严格落实客户身份实名制要求，未按规定留存相关材料；未按规定履行客户身份识别义务；侵害消费者金融信息依法得到保护的权利。