美媒称港面临宗教镇压 陈国基致函指扭曲事实

美国《华尔街日报》社论指，香港将面临宗教镇压，香港政务司司长陈国基致函反驳此说法完全扭曲事实。

据香港《明报》报道，《华尔街日报》美国时间星期三（7月13日）刊登社论，指香港将面临宗教镇压。陈国基14日致函反驳，称宗教自由在香港受到威胁的说法，是纯粹揣测和完全扭曲事实。这是陈国基首次以司长身份致函外国传媒。

《华尔街日报》社论开首引述路透社早前报道称，时任梵蒂冈驻香港非正式代表的何明哲蒙席今年3月警告香港天主教会，香港教会过往享有的宗教自由将不复存在。文章还提及90岁的天主教香港教区荣休主教陈日君枢机涉“612基金”，被警方国安处拘捕。文章指《香港国安法》中禁止与外国势力勾结，有关外国势力或境外势力的定义模糊，若中共以此来针对教徒并不惊讶。

陈国基致函《华尔街日报》，针对有关文章作出澄清，强调特区政府严肃对待《香港国安法》和香港任何法律下涉嫌罪行，在香港无人可凌驾法律。香港执法机关所采取的一切执法行动，均以证据为依据，与有关个人或实体的背景或宗教无关。

陈国基在信中说，《香港国安法》明确规定危害国家安全的四类犯罪，此类罪行类似于其他司法管辖区的国家安全法中的罪行，守法的人不会误坠法网。

他强调，宗教、言论、集会和新闻自由均受《基本法》和《香港人权法案》保障，《香港国安法》第四条也列明在维护国家安全同时，应依法保护上述权利和自由。

陈国基在文末说，香港是一个安全而充满活力的国际大都会，随着“一国两制”原则的有效落实，香港将继续欢迎不同信仰、不同背景的人。