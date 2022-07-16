马英九：不能死守非核家园落伍观念 台湾缺知错能改的政府

台湾前总统马英九星期六（7月16日）说，民进党政府的能源政策错误，无法解决台湾缺电问题，总统蔡英文的绿能发电承诺跳票，2050更无法达成净零排碳。马英九说，核能已被欧盟承认是是绿能，世界各国都继续发展核电，台湾不能再死守在非核家园的落伍观念中，政府应知错能改，进行能源转型。

根据联合报报道，马英九出席“净零排放与能源政策”2022民间能源会议时致词表示，早在2016年蔡英文上任时，他就提醒，2025年台湾绿能占比20%的主张，不可能达成，现在不仅蔡英文承诺确定跳票，六年来台湾也已发生五次大停电，证明民进党政府能源政策错误，根本无法解决台湾缺电问题。

马英九指出，日本将在今年冬季重启最多9座11年前关闭的核能机组，韩国发表“核电复活宣言”，不缺电的日、韩，跟台湾同样是独立电网、缺乏自主能源，两国都大力发展核能，但缺电的台湾反而坚持废核。

另外，欧盟正式确认核能也是绿能，包括联合国欧洲经济委员会（UNECE）、英国《经济学人》、美国《时代》周刊以及国际能源总署（IEA）以及美国能源部长格兰霍姆等人近日都发表过意见，强调核能在减碳、净零排放目标中的重要性。

马英九指出，反观行政院今年3月提出“台湾2050净零排放路径”，仍坚持将排碳最少的核能排除在外，引起各界专家都质疑，最不可思议的是，蔡英文政府耗费新台币上兆元发展绿能，目的是取代同样是绿能的核电而非火力发电，更是先进地区绝不会犯的奇怪错误，“这就是台湾当前能源政策最荒谬的笑话”。

马英九强调，台湾能源问题的解决，并不缺技术、资金或人才，唯一缺的，是一个头脑清楚、知错能改的政府，台湾要向前行，能源政策一定要再转型。