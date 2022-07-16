美国宣布今年第四次对台军售

美国国防安全合作局（DSCA）美东时间星期五（7月15日）说，国务院批准售台“零附件采购与技术协助案”，金额约1.08亿美元（约1.51亿新元），行政部门已通知国会。

这是拜登政府上任以来第五次宣布对台军售，也是今年对台宣布的第四项军售案。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，DSCA在新闻稿中说，这次对台军售范围包含非机密备用零件、维修零件、战车与战术车辆零附件、后勤技术协助、美国政府和承包商代表技术与后勤协助，以及其他相关后勤协助的要件。

DSCA说，这项军售将使台湾军队持续现代化并保持可靠的防御能力，符合美国国家、经济与安全利益，有助于提升台湾安全，维持区域政治稳定、军事平衡与经济进步。

DSCA说，这项军售将有助台湾维持军事能力目标，也增强与美国及其他盟友的军事互操作性。

互操作性指的是不同组织和系统之间的协同工作能力，美国国防部前发言人柯比（John Kirby）日前谈到美日针对台海情势兵棋推演时，曾说美日持续寻求准备、训练机会，提升双方互操作性及测试联合作战能力。

台湾总统府发言人张惇涵星期六（7月16日）说，对于美国政府依照《台湾关系法》及“六项保证”，持续展现对台湾国防需求的高度重视，并落实对台湾的安全承诺，总统府再次表达诚挚感谢。

张惇涵说，这是美国拜登总统上任后的第五次，也是今年度第四次宣布对台军售。该项军售案内容包括坦克及战车相关零附件及后勤技术支援等，不仅有助于维持陆军车辆装备妥善及落实战备演训任务，并有效提升台军自我防卫能力。

张惇涵说，台湾会持续展现自我防卫决心、强化自我防卫能力，捍卫“国家”安全与台湾民众自由民主的生活方式。台湾也会与全球民主伙伴携手合作，为全球及印太区域的和平稳定与繁荣发展，贡献良善力量。

台湾外交部证实美国这项对台军售案，并说这延续美国近年来对台军售常态化的政策，协助台湾即时获取防卫所需装备，有效提升自我防卫能力，并深化台美紧密安全伙伴关系，共同捍卫以规则为基础的国际秩序，促进台海及印太区域的和平、稳定及繁荣。

台湾国防部则说，面对中国大陆不断扩大军事威胁，维持装备妥善和新购武器装备同样重要，此次美方同意供售之车、兵及战材零附件品项，有助于维持台湾陆军车辆装备妥善与消耗补充，满足战备演训任务需要。