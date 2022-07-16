迪奥半身裙被中国网民指抄袭汉服马面裙

国际奢饰品牌迪奥（Dior）推出的一款黑色羊毛和马海毛混纺面料半身裙被中国网民指是抄袭汉服马面裙。“迪奥抄袭马面裙”引发热议，相关话题星期六（7月16日）冲上微博热搜榜第一。

根据Dior官方网站介绍，这款半裙采用标志性的Dior廓形，是一款全新的优雅时尚的单品。采用黑色羊毛和马海毛混纺面料精心制作，搭配同色调腰带，腰部饰以金属腰带扣，提升格调。喇叭形剪裁，可搭配印花T恤穿着，令醒目的造型更加精致。

不过，有网民质疑这款半身裙疑似抄袭中国的马面裙，对Dior官方介绍中却只字不提感到不满，认为“中国太多文化被别人‘传播’甚至‘掠夺’，呼吁“国家能够更加完善的管理本国文化遗产”。

马面裙又称马面褶裙，是汉服的一种，前后共有四个裙门，两两重合，侧面打裥，中间裙门重合而成的光面，俗称“马面”，是一种罕见而典型的形制。

对于Dior裙装设计中，称这款半裙设计是“标志性的Dior轮廓”，网民指官方不大方承认灵感来自中国的马面裙，偏说是自己的全新设计，认为“这种行为太过恶劣”。还有网民说，之前就有其他商家做过类似裙子，根本不能算Dior全新设计。

不过，也有网民认为，时装设计本来就有借用世界各国元素，不止西方有，中国也有，艺术本来就是相通的，没有国界的。谁设计出来的好看，大家就会喜欢谁的。而且都说了，是“元素”，不应该再吹毛求疵。