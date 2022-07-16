王毅：美国等西方国家不要动辄干涉中东事务

中国国务委员兼外长王毅说，美国等西方国家应该一改过去老毛病，不要动辄指手画脚，干涉中东事务，试图用自己的标准改造这一地区。

据中国外交部官网消息，王毅星期五（7月15日）同叙利亚外长米格达德举行视频会晤时，作出以上表述。

王毅说，这个世界应少一些霸权、多一些合作，少一些单边行径、多一些多边主义，不再有战争、只有持久的和平。中方坚定支持中东人民独立自主探索发展道路，支持中东国家通过团结自强解决好地区安全问题，相信中东兄弟姐妹们有能力、有智慧维护和平稳定大局，解决好历史遗留问题。

王毅说，美西方应该改改过去的老毛病，不要动辄指手画脚，干涉中东事务，试图用自己的标准改造这一地区。应当真正尊重地区国家主权，真正从地区人民需要出发，做有利于地区和平发展的事。

王毅说，中方愿同叙方共同落实好两国元首重要共识，推动中叙关系持续稳定健康发展，将继续为叙维护主权独立、领土完整和民族尊严仗义执言，支持叙同邻国改善关系，祝愿叙早日恢复和平稳定，尽早重返阿盟大家庭。

王毅说，叙利亚人民不畏强权，坚定捍卫国家利益，始终屹立在中东地区，展现了民族的坚韧和毅力。叙问题的政治解决应遵循“叙人所有、叙人主导”原则，由叙利亚人民自主决定国家未来。国际社会应向叙提供不附加政治条件的人道援助，帮助叙恢复重建。

王毅强调，巴勒斯坦问题是中东问题的核心，不应被国际社会遗忘，更不能被边缘化。巴勒斯坦人民的苦难境遇不应再持续下去。中方愿同各方加强协调，推动巴勒斯坦问题重新纳入国际议程的优先位置。

米格达德预祝中共二十大圆满成功，表示相信在中国国家主席习近平领导下，中国共产党必将带领中国人民取得更大进步，胜利实现第二个百年奋斗目标。祝贺香港回归中国25周年。叙方坚定支持中国维护主权和领土完整，坚决反对外部势力干涉中国内部事务。美西方散布的涉疆、涉港、涉藏等谣言将不攻自破。

米格达德说，中国国家主席习近平提出的全球发展倡议和全球安全倡议将为世界和平发展合作开辟广阔前景，叙方坚定支持并愿积极参与。中国一贯秉持理性公正立场、帮助中小国家共同发展，为促进世界多极化和人类发展进步发挥积极作用。得道多助，公理必胜。叙方愿同中方加强协调，坚定支持多边主义，让世界远离霸权强权，共享和平安全稳定。