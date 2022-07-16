黄河发暴雨洪水 泾河支流马连河庆阳站洪峰量史上第二大

黄河中游地区7月11日以来发生强降雨过程，受其影响，汾河上游干流、泾河支流马连河等河流发生超警以上洪水，其中马连河庆阳站星期五（7月15日）10时18分洪峰流量5100立方米每秒，列1952年有实测资料以来第二位。

根据澎湃新闻报道，黄河中游地区累积面雨量45毫米，其中北洛河68毫米、泾河60毫米、汾河55毫米、渭河42毫米，最大点雨量甘肃庆城285毫米、陕西渭南200毫米、山西太原166毫米。



本次暴雨洪水呈现降雨时间长、强度大，洪水量级大、涨势猛和含沙量高等特点。甘肃庆城最大小时雨强达85毫米，泾河支流马连河庆阳站8小时水位涨幅高达11.2米，马连河最大含沙量657千克每立方米。

针对黄河流域汛情，中国国家防总副总指挥、水利部部长李国英部署全力做好各项防御工作，密切关注黄河流域近期强降雨过程，滚动会商研判，进一步完善预报预警信息直达一线机制，提前发出通知安排暴雨洪水防范工作，启动洪水防御四级应急响应，并派出工作组赴山西、陕西等地协助做好防御工作。

中国水利部黄河水利委员会及时启动洪水防御四级应急响应，向有关省区发出通知，部署强降雨防范、中小水库和淤地坝安全度汛、山洪灾害和中小河流洪水防御等工作，特别对在建的泾河东庄水库安全度汛提出明确要求，派出工作组赴甘肃、陕西、宁夏指导泾河洪水防御和淤地坝安全运行工作。

甘肃省水利厅启动洪水防御Ⅱ级应急响应，切实落实预警发布“叫应”机制，加强巡查防守，全力防御山洪灾害和中小河流洪水。陕西省水利厅启动防汛四级应急响应，强化会商分析研判和监测预报预警，严密监视泾河洪水演进，提前做好在建工程安全度汛和河道清滩预警，派出工作组赴泾河一线指导洪水防御，保障东庄水库等在建工程安全，及时通知西安、渭南等地做好渭河干流洪水防御工作。宁夏回族自治区水利厅派出工作组指导做好淤地坝安全度汛工作，组织开展巡查排查，全力消除问题隐患。