四川阆中1.8亿人民币拍卖175家单位食堂30年经营权被叫停

四川南充市公共资源交易网阆中分网上一则拍卖公告引起外界关注，此次拍卖标的物为阆中市公办学校、行政机关、事业单位、国资公司的食堂食材统一配送服务未来30年特许经营权，起拍价1.8亿元（人民币，下同，3728万新元），竞买保证金2万元。阆中官方最新消息，因拍卖标的范围和期限调整，现终止拍卖。

根据红星新闻报道，南充市公共资源交易网阆中分网此前发布的拍卖公告公告内容显示，本次拍卖标的中阆中市公办学校食材统一配送服务30年特许经营权涉及公办学校98所，学生总人数74245名，教职工总人数7583名，合计人数81828名；阆中市行政机关、事业单位、国资公司食材统一配送服务30年特许经营权，涉及行政机关、事业单位、国资公司77个单位，参保正式人数10575名，单位临聘人员人数8000名，合计人数18575名。

拍卖公告内容显示，拍卖标的起拍价1.8亿元，竞买保证金2万元。由阆中市教育科技和体育局委托四川广安天晟拍卖有限公司进行公开拍卖。拍卖采用现场竞价增价拍卖方式，设有保留价，最高应价未达保留价不予成交。此外，不接受联合体竞买。

四川广安天晟拍卖有限公司相关工作人员星期四（14日）下午受访时说，这段时间咨询的人很多，但对于具体报名人数，对方表述需要保密。对于有人担心30年内若有学校和单位出现停运、裁员或倒闭，人数出现重大变化的问题，工作人员表示这个确实属于不确定因素，风险需要自己考虑。

此次拍卖原定于7月19日下午在阆中公开进行。7月16日，阆中市教育科技和体育局发布“关于终止食堂食材统一配送服务经营权拍卖的公告”，公告称，“我局发布的《阆中市公办学校、行政机关、事业单位、国资公司的食堂食材统一配送服务未来30年特许经营权拍卖公告》，因拍卖标的范围和期限调整，现终止拍卖。衷心感谢社会各界对我局工作的关心、支持和帮助，我们将不断改进工作方式方法，切实提升工作水平和服务能力。”

四川广安天晟拍卖有限公司相关工作人员星期六（7月16日）上午回应称，他们已经接到终止标的拍卖的通知，竞买人此前交纳的保证金接下来也将进行退还。