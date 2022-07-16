港医卫局长：两周后确诊或升两倍 防疫措施不能躺平

香港医务卫生局长卢宠茂说，香港冠病确诊个案自上月初以来不断上升，近几日的单日确诊病例逾3500起，预料两周后上升两倍，因此港府防疫措施不能“躺平”。

卢宠茂星期六（7月16日）上午在香港商业电台《政经星期六》节目受访时，发表以上意见。

他说，近日的冠病病毒即时繁殖率约1.68，即确诊个案一个星期后会上升1.68倍，两个星期后有机会上升两倍，预计届时每日确诊数字超过6000至7000起，并认为疫情尚未达到顶峰，指港府首要责任是保护所有市民的生命安全，因此呼吁重点人群尽快接种疫苗。

卢宠茂说，上月初冠病患者占用约400张病床，目前已经突破1100张，重症个案也由10多起增至近50起，因此担心医护人手和病床供应紧张，本月底或有两成半公立医院的医疗服务受影响。

针对深圳湾口岸过境人流挤塞的问题逐步改善，卢宠茂说，香港会尽责任“守好南大门”，已尽量采取与中国大陆标准一致的核酸检测安排，并正朝“两地一检测”的方向研究。

他说，由香港入境内地的旅客，核酸阳性比率由早前的2.5%，降至现时的0.03%，相信会得到大陆政府信任，有机会增加过境名额，甚至减少入境后的检疫日数。

至于干饭用研推行“红黄码”措施，卢宠茂重申，红码为识别确诊者防止其进入社区及相关场所；黄码则为识别入境人士，限制其进入特定场所，以助减少入境检疫日数，两者均对大部分港人无影响，并指“安心出行”实名制并非优先考虑。