柯文哲：两岸人民开始讨厌彼此 政府要面对事实避免误判

台北市长柯文哲星期六（7月16日）上午在活动中表示，台湾大陆人员和经贸往来密切，但现在两边人民也开始彼此讨厌，“这很麻烦”。他呼吁两岸要面对事实，要避免误判，并说不要到了选举的时候，为选票每个人就嘴硬。

根据联合报报道，柯文哲在参加民众党桃园选举活动时表示，今年双城论坛他的讲稿没有什么刻意要回避的话题，两岸之间经贸关系密切，台湾的出口贸易大陆占42.3%，超过1000多亿元美金，但两边关系又很差，政府对政府差就算了，现在两边人民也开始彼此讨厌。

柯文哲说，他也不认同（大陆）军机绕台的行为，认为迟早要出事。他说，两岸还是要沟通，美苏核武冷战时双方还有热线，所以沟通还是很重要。据他所知，现在两边都是已读不回，明明台湾人在大陆有100万人，陆配来台也有30几万，经贸往来又那么密切，却又互相讨厌，因此沟通相当重要。

至于两边有没有冲突，柯文哲说，当然有，每次跟上海办双城，总是争论来争论去，最理想是有交流，几次后就知道彼此底线，大家从互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作，最后互相谅解。

柯文哲说，“双城论坛”长期以来都是市政府对市政府的层级，讨论民生问题，这方面大陆没有故意要吃豆腐，还是会寻求对等，平时有互相尊重，以前直接见面时我们也是抱怨一大堆，应该有人会往上传，有沟通就有交流。

柯文哲还举例俄乌战争，称还没打之前没有人认为会打，打了后没想到打那么久，乌克兰目前有600万难民，大家隔海看不觉得怎么样，不过每一辆被击毁的战车里面都有烧焦的尸体，有些事不能发生，一旦发生会很麻烦，要避免出现最不利的局面。

柯文哲还说，政治上大家都知道该怎么做，可是在选举时都拿出来消费，两岸还是要面对事实，要避免误判，不是说选举到了，为选票每个人就嘴硬。