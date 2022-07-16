涉反修例案两港人因藏汽油弹被判刑

涉及2019年香港反修例案12名港人的其中两人，星期六（7月16日）上午因藏汽油弹被判刑。

据网媒“香港01”报道，廖子文及郑子豪因涉及2019年国庆前夕于湾仔一单位藏汽油弹被捕，廖子文及郑子豪今年5月与同案另两名香港男子认罪。法官游德康16日在区域法院判就藏汽油弹案判四名被告入狱27至38个月。

四名涉案名被告是郑进（34岁，时装设计师）、郑子豪（20岁，港铁技术员见习生）、李威龙（28岁，厨师）及廖子文（19岁，学生）。他们承认一项管有物品意图摧毁或损坏财产罪，控状指他们于2019年9月30日在湾仔骆克道金乐大厦一个单位内，管有玻璃瓶、汽油和打火机油等。

法官游德康就藏汽油弹案判郑进入狱28个月，李威龙则入狱38个月，郑子豪及廖子文则分别入狱28及27个月。

郑子豪及廖子文因涉与另10人逃离香港，被控妨碍司法正罪，星期五（7月15日）被判入狱10个月。法官游德康准许他们的10个月刑期，部分与本案同期执行，故两人就两案合共须服刑31个月。

根据案情，香港警方在单位内发现一批半制成的汽油弹，包括有一个塞有手指套的玻璃瓶和21个玻璃瓶，当中大部份有多枚大头针，并搜出750毫升乙醇、约4升汽油、230毫升打火机油和11条白毛巾等。此外也有多个烧杯、量杯、2张灭火毯和14个打火机。

另据香港《明报》《星岛日报》报道，郑子豪及廖子文涉及2019年香港反修例案，他们与涉案的另10人2020年偷渡台湾时被中国大陆海警抓获，在被遣返香港后被控妨碍司法公正罪，15日被判刑。