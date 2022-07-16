罗智强成立“真爱台湾”辅选2022地方选举在野参选人

台北市前议员罗智强退出桃园市长选举后，星期六（7月16日）透过面簿宣布成立新政团“真爱台湾”，旨在辅选在野阵营的县市长和县市议员参选人。他将从7月20日起展开徒步环岛，宣扬新民主理念，推动2024年政党轮替。

罗智强在面簿写道，桃园市长选举的风风雨雨给了他很多的体悟。他想要做一件不一样的事，但一个人的力量有限，所以决定抱着成功不必在他的心情，成立新政团“真爱台湾”，推动新政治运动，实践新政治改革。

他表明，“真爱台湾”有三个定位，即一，2022快乐投票、好人出头成立政团，但2022年不会推出候选人，而是当一个成功不必在我的“辅助者”，辅选在野阵营正派优秀的县市长和县市议员参选人，为台湾政治引进清流，为长远的正派政治打好基础。

罗智强说，第二，2024幸福轮替、巩固民主成熟的民主“国家”。政党轮替是最重要的政治防腐剂。过去六年，执政的民进党已经抛弃了过去创党先辈的政治理想，滥用“国家”资源掌控媒体、豢养网军压制言论自由、打击在野力量。为了台湾民主，也为了让民进党有一个反省改进的机会，2024的政党轮替，至关重要。

他说，第三，走上街头、走入群众，真爱台湾不是“坐而言”的政治派系，而是“起而行”的行动团队，透过一步一脚印的全台行脚走出党派、走进群众、倾听民意、服务人民。