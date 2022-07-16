胡锡进：解决就业问题根本途径在于中国经济保持较快发展

针对中国统计局最新数据，16至24岁青年人调查失业率继续攀升，再创19.3%历史新高，中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进星期六（7月16日）凌晨发文说，解决就业问题的根本途径在于中国经济继续保持较快发展。中国还需要进一步扩大开放，使得整个世界都成为越来越多本国青年人的事业舞台。

胡锡进在个人微博上写道，中国目前五个16至24 岁的青年人中就有一人不上学也没有工作，这是个真问题。他说，一个家庭里年轻的孩子没有工作，家里就不会安生。一个国家青年人失业的多了，同样不是好事。

不过，胡锡进相信，中国能也必须能消化得了19.3%青年人失业这个难题。他分析说，第一，中国的党和政府高度关心就业问题、特别是青年就业问题。中国一直有通过促就业来促经济增长，促民众收入增加的思路，这是很实际也很准确的经济治理路径。

第二，今年16至24 岁青年人失业率尤其高，疫情是最大原因，而现在疫情出现缓和，青年人失业率会降下来的这个重要条件正在加速形成、扩展。

第三，青年人主动适应就业市场的能力是总体不断增加的。青年人接受新事物快，更熟悉互联网，尝试新业态的积极性高，只要社会提供必要的条件和机会，他们更容易做适应性的调整，跟上变化。

胡锡进总结说，解决就业问题的根本途径在于中国经济继续保持较快发展。中国的经济总量需要持续扩大，那样才能为青年人提供更多收入比较理想的就业岗位。中国还需要进一步扩大开放，使得整个世界都成为越来越多本国青年人的事业舞台。

他说，如果中国经济增长失去应有速度，那么无论怎样精心谋划，青年人的就业问题都只会不断走入僵局，这是个根本的问题。青年的个人命运与国运息息相关，绝大多数青年人都为国家发展鼓与呼，他们爱国没有爱错。胡锡进在最后呼吁全社会都来帮青年，并说他们的起步就是国家起点的又一次更新。