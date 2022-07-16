中国前副财长朱光耀：世界面临二战后最严重全球性系统危机

中国财政部原副部长朱光耀星期六（7月16日）说，当前世界面临着第二次世界大战结束以来最严重的一次系统性危机。

根据“金融界”报道，朱光耀在“中国财富管理50人论坛2022中期宏观峰会”上说，首先最为直观的是全球性经济衰退。国际货币基金组织6月24日同美国政府结束第四条款政策磋商以后宣布，将美国的2022年度的经济增长率进一步下调到2.9%，7月12日又进一步下调到2.3%。国际货币基金组织总裁格奥尔耶娃明确向世界宣布，美国经济目前面临着非常大的下行压力，对世界经济而言，2022年是艰难的，2023年将更加艰难。

其次是全球性的供应链受到严重冲击。冠病疫情对全球生产链、供应链、价值链，特别是供应链的稳定已经造成严重的冲击。

最后是全球债务危机。根据国际金融协会数据显示，2021年全球债务总额303万亿美元，占全球GDP的357%，其中公共债务占比较大，全球公共财政赤字。国际货币基金组织认为，目前全球三分之一的新兴市场国家三分之二的低收入国家正陷入债务困境，危机正在积累爆发过程中，斯里兰卡就是第一例。

朱光耀说，除了全球性经济衰退，疫情对全球生产链、供应链、价值链，特别是供应链的稳定造成严重的冲击，全球性的债务危机爆发，全球性的能源危机和全球性的粮食危机同时爆发，相互交织，相互叠加，其恶化的程度正在不断的加深。

面对这场二战以后最为严重全球性的系统危机该怎么办，朱光耀认为，首先是保持中国经济稳定健康的向前发展。要大力推进改革开放，尽快使中国的经济增长回到潜在的生产力的水平，也就是5%至6%的增长水平。

同时要对全要素的劳动生产力的提高找出一条新的增加发展的动力，巩固好经济发展的基础，保持经济运行在合理的区间，努力争取实现今年的经济社会发展目标。

