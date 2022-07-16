美舰再入南中国海 在南沙群岛附近航行

美国海军星期六（7月16日）通报，导弹驱逐舰本福德号（USS Benfold DDG-65）16日在南沙群岛附近的南中国海执行自由航行任务，并强调这次任务挑战中国大陆、越南和台湾对南沙群岛无害通过的限制，并维护了国际法承认的海洋权利、自由和合法使用。

美国海军第七舰队通过新闻稿公布上述任务，并指在南中国海非法和广泛的海洋主张，对海洋自由构成严重威胁，包括航行和飞越自由、自由贸易和畅通无阻的商业，以及南中国海沿岸国家的经济机会自由。

第七舰队强调，无论申索国的身份，美国都会在世界范围内挑战过度的海洋声索，1982年联合国《海洋法公约》为所有国家规范了对海洋权利和其他合法用途。国际社会在维护海洋自由方面发挥着持久的作用，这对全球安全、稳定和繁荣至关重要。

第七舰队提到，美国坚持所有国家的自由航行作为原则，只要一些国家继续主张超出国际法规定的权利，美国将继续捍卫所有人被保障的海洋权利和自由。国际社会的任何成员都不应被胁迫或被迫放弃其权利和自由。

第七舰队提到，中国大陆、越南、台湾、马来西亚、文莱和菲律宾各自声称对部分或全部南沙群岛拥有主权。中国大陆、越南和台湾违反国际法，声称在军舰“无害通过”相关岛礁领海之前，要求获得许可或事先通知，而根据《海洋法公约》所体现的国际法，所有国家的船舶，包括军舰都享有无害通过领海的权利。

第七舰队指出，国际法不允许对无害通过的单方面施加任何授权或是要求提前通知，因此美国对这些要求提出质疑，美国对中国大陆、台湾和越南施加的非法限制提出质疑。美国证明，无害通过不受此类限制。

第七舰队在新闻稿文末说，一个多世纪以来，美军每天都在南中国海执行任务，经常与志同道合的盟友和合作伙伴密切协调，这些盟友和美国一样致力于维护促进安全、繁荣的自由与开放的国际秩序。美军所有任务都是安全、专业且符合国际法的。

美国导弹驱逐舰本福德号曾在星期三（7月13日）进入南中国海西沙群岛附近执行任务时，被中国解放军南部战区组织海空兵力进行跟踪监视并予以警告驱离。

美国印太司令部13日发布新闻稿说，美国里根号（USS Ronald Reagan）航空母舰打击群当天在南中国海执行例行安全任务。这是该航母编队今年首次进入南中国海巡弋。