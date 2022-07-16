港专家倡混合免疫防医疗系统崩溃

香港大学微生物学系讲座教授袁国勇、港大内科学系传染病科主任孔繁毅等四名专家联名撰文称，香港应逐步放宽社交距离措施，透过低度传播产生自然感染，加上疫苗接种，在冬季前产生“混合免疫”，以避免医疗系统届时崩溃。

据网媒“香港01”报道，四名专家在港大AsiaGlobal Online联名撰文，指冠病病毒在夏天活跃性及引起炎症机会较低，因此适合在夏天逐步放宽社交距离措施，同时借此令社会通过低度传播产生自然感染，加上疫苗接种，在冬季前产生“混合免疫”，以避免医疗系统届时崩溃。

专家也提到，希望冬季后，香港逾九成人完成疫苗接种，混合免疫覆盖逾七成人，即使届时有变种病毒，患者病情属于轻微，市民生活可慢慢恢复正常。

专家认为在社交距离措施放宽期间，未接种疫苗的高危人士，外出须佩戴高规格口罩，如N95口罩；同时应避免参与涉及除下口罩的活动。他们的家人则要每日快测，以及早发现是否染病。

专家指出，确诊者宜在家隔离，除非涉新变种病毒或属高危病人。目前围封强检及发强检公告的成本高并扰民，建议当局放弃这些措施。另外，学校每日快测也可取消，但高风险场所如医院、幼稚园、安老院等，仍须持续监察及进行个案追踪。

输入个案目前对香港疫情影响轻微，且入境人士均完成疫苗接种，即使确诊也不会对香港医疗系统带来压力，专家建议香港优先与海外通关，并逐渐转为家居检疫，待完全转成家居检疫时，可规定抵港人士在抵港第七及第10天自行快测，并配戴电子手环。